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"Налякалася дуже сильно": відома блогерка потрапила в ДТП (фото)

Анастасія Ткаченко потрапила в дтп
Анастасія Ткаченко | Фото: Instagram

Українська комікеса та блогерка Анастасія Ткаченко розповіла про неприємний інцидент на дорозі: вона потрапила в аварію.

Гумористка вийшла на звʼязок в Instagram, повідомивши про свій стан.

Анастасія Ткаченко потрапила в ДТП

За словами зірки соцмереж, з нею все добре, а сама ситуація неабияк налякала Настю. Автомобіль, як зазначила комікеса, "якимось дивом цілий", хоча зіткнення було досить сильним.

"Я вдома. Сьогодні потрапила в ДТП. Зі мною все добре, машина теж якимось дивом ціла, але налякалася я дуже сильно", — написала Ткаченко.

Настя зізналася, що найбільше її вразила не сама аварія, а підтримка близьких.

"Та ця історія не про аварію. Вона про моїх людей. Про тих, хто одразу примчав до мене — з вечерею, квітами й обіймами. Хто писав, телефонував і по кілька разів перепитував, чи точно я в порядку. У такі моменти особливо гостро розумієш, яке це щастя — мати поруч людей, яким не байдуже. Я так сильно вас люблю. Дякую, що ви в мене є", — додала жінка.

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настя ткаченко
Настя Ткаченко потрапила в ДТП
Фото: Instagram

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