"Очень сильно испугалась": известная блогерша попала в ДТП (фото)

Украинская комик и блогерша Анастасия Ткаченко рассказала о неприятном инциденте на дороге: она попала в аварию.

Юмористка вышла на связь в Instagram и рассказала о том, как она себя чувствует.

Анастасия Ткаченко попала в ДТП

По словам звезды соцсетей, с ней всё в порядке, а сама ситуация сильно напугала Настю. Автомобиль, как отметила комик, "каким-то чудом остался целым", хотя столкновение было довольно сильным.

"Я дома. Сегодня попала в ДТП. Со мной всё в порядке, машина тоже каким-то чудом цела, но я очень сильно испугалась", — написала Ткаченко.

Настя призналась, что больше всего её поразила не сама авария, а поддержка близких.

"Но эта история не об аварии. Она о моих близких. О тех, кто сразу же примчался ко мне — с ужином, цветами и объятиями. Кто писал, звонил и по несколько раз переспрашивал, точно ли я в порядке. В такие моменты особенно остро понимаешь, какое это счастье — иметь рядом людей, которым не всё равно. Я так сильно вас люблю. Спасибо, что вы у меня есть", — добавила женщина.

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Настя Ткаченко попала в ДТП Фото: Instagram

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