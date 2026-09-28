"Испугалась, что умру": известная комикесса рассказала про алкоголизм и паралич лица

Украинская юмористка и блогерша Анастасия Ткаченко откровенно рассказала о проблемах с алкоголем. Из-за этого у 30-летней знаменитости даже частично парализовало лицо.

Если бы блогерша не бросила пить, у неё развился бы цирроз печени. Врачи давали девушке три года жизни. Об этом Анастасия Ткаченко рассказала на YouTube-канале Okay Eva.

У Насти Ткаченко был алкоголизм

По словам комикессы, 10 ноября исполнится ровно год с тех пор, как она бросила пить и курить. Раньше Ткаченко употребляла алкоголь каждый день. Это были крепкие напитки — текила, водка, джин, виски.

"Моя норма — это 0,7. Если я гуляла, то мы отмеряли 1 л 200 мл. Это называется функциональным алкоголизмом", — рассказала юмористка.

Однажды Анастасия проснулась с парализованной частью лица и подумала, что у неё инсульт. Она сразу обратилась к врачу, который это опроверг.

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Как оказалось, из-за постоянного употребления алкоголя у блогерши мог развиться цирроз печени.

"Мне говорят: "Гуляйте, пейте. Вы молодец, вы крутая. Можете продолжать, но только три года. Потому что у вас печень развалится. Вы уже одной ногой в циррозе". И я ах*ела, потому что думала, что я неприкосновенна. А что я? Я выпила 1 л 200 мл, а в 10 утра у меня ничего нет. У меня нет похмелья. У меня похмелье почти отсутствует", — отметила Анастасия.

Тогда знаменитость испугалась, что может умереть. В результате Анастасия бросила пить, а впоследствии и курить. Спустя некоторое время она иногда начинала выпивать, даже несмотря на то, что у неё болела печень.

"Я подумала, что не хочу так умирать, потому что это стыдно. Признаться кому-то, что ты не пьешь, потому что боишься умереть от алкоголизма, — это стыдно. Признать, что у тебя алкоголизм — это очень страшно и стыдно", — призналась юмористка.

В результате Ткаченко поступила в реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов. Она никому об этом не говорила, потому что ей было стыдно. Позже комикесса обратилась к психиатру, который выписал ей антидепрессанты.

"Я начала принимать лекарства, и мой настроение хоть как-то выровнялось. Я счастлива, что прошла через это. Результат того стоит. Очень важно, кто тебя окружает. То, как меня поддерживают. Это друзья, которые со мной пили, а сейчас ходят со мной на тренировки", — добавила блогерша.

Настя Ткаченко заметно похудела Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Ткаченко поразила подписчиков изменениями в своей внешности. В марте этого года звезда сделала операцию по уменьшению желудка и сильно похудела.

Также юмористка рассказала о неприятном инциденте на дороге: она попала в аварию. Анастасия вышла на связь в Instagram, сообщив о своём состоянии.

Кроме того, Настя Ткаченко приняла решение прекратить своё участие в съемках популярных шоу "Курилка" и "8ЦЦК". Причиной такого шага стала реакция зрителей и критика в комментариях.