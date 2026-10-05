"Моей ноги не будет": известная юмористка возмутилась из-за штрафа в отеле

Украинская юмористка и стендап-комик Алла Волкова пожаловалась на отель, в котором остановилась. Звезду возмутил штраф, который ей выписали из-за загрязненного полотенца.

К тому же Волкова просидела 50 минут в сломанном лифте, и персонал отеля так и не извинился за это. Своё возмущение юмористка выразила в Instagram-stories (fkudz).

Волкову оштрафовали в отеле

По словам блогерши, сначала она почти час просидела в сломанном лифте. В итоге персонал не извинился и не предложил никакой компенсации. Волковой лишь объяснили, что такая ситуация якобы произошла впервые за полгода.

Впоследствии Алле выписали штраф за полотенце, которым она вытерла лицо после синей маски. Сумма удивила юмористку — 1 000 гривен.

Кроме того, Волкова пожаловалась на то, что после 23:00 под её окнами шумели гости и даже имитировали звуки шахидов. Алла подчеркнула, что персонал отеля никак на это не реагировал.

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"Те, кто хотят сказать, что украинцы избалованы сервисом. Я жила в разных отелях. Ни разу мне не приходилось платить за полотенце, запачканное тональным кремом или маской. Я не понимаю, почему это полотенце стоит 1 000 гривен", — добавила стендап-комик.

Алла Волкова возмутилась из-за отеля Фото: Instagram Алла Волкова возмутилась из-за отеля Фото: Instagram Алла Волкова возмутилась из-за отеля Фото: Instagram

Что известно об Алле Волковой

Популярность к Волковой пришла в 2021 году. В своих стендап-выступлениях Алла в основном шутит о быте и отношениях. В 2024 году юмористка продала более 7 000 билетов на сольный концерт во Дворце спорта, что стало рекордом в Украине.

Алла Волкова встречается с комиком Богданом Бояриным. 1 апреля 2025 года у пары родился сын.

В июле 2026 года юмористка во второй раз стала мамой. У неё родилась дочь, которую назвали Варварой.

Алла Волкова во второй раз стала мамой

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Волкова откровенно рассказала о том, сколько зарабатывает по профессии и сколько денег тратит в месяц. При этом юмористка не принимает рекламу в соцсетях, поскольку чувствует себя в этом не в своей тарелке.

Также сообщалось, что юмористка родила первенца и показала первое фото с малышом.

Кроме того, украинская юмористка и блогер Анастасия Ткаченко откровенно рассказала о проблемах с алкоголем. Из-за этого у 30-летней знаменитости даже частично парализовало лицо.