"Ее зовут Люциферка": известный комик высмеял скандал со Скальницкой (видео)

Украинский комик Антон Тимошенко прокомментировал скандал с блогершей Анастасией Скальницкой.

После того как звезда рассказала об обмане со стороны своего мужа Богдана, Антон решил рассказать о своей "жене-сатане".

Тимошенко высмеял скандал со Скальницкой

"Моя бывшая жена — профессиональная мошенница. Я был очень наивен, я даже представить себе не мог, что такое может случиться в реальной жизни, но моя жена оказалась сатаной. Сначала всё было хорошо, я даже подумать не мог, что она сатана. Мы познакомились на кладбище, она сказала: её зовут Люциферка. Я подумал: ну, наверное, из Закарпатья. Она почти сразу переехала ко мне, я платил за аренду, а она сказала, что на ней коммуналка и отопление", — иронично начал Тимошенко.

Стендап-комик добавил, что в их квартире, как ни странно, всегда было тепло, а соседи снизу постоянно кричали.

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"Мы постоянно читали вместе. Ей нравились те же книги, что и мне: "Я вижу, вас интересует тьма", "Божественная комедия" и все произведения Стивена Кинга. Фильмы ей не очень нравились. Она всегда говорила, что дьявол не носит Prada. И только сейчас я понимаю, почему она носила Terranova. Иногда я удивлялся, что мы вообще не празднуем Рождество. Когда я спрашивал, почему, она отвечала, что он её никогда не приглашал. Я думал: ну, может, бывший", — говорит комик.

Тимошенко высмеял скандал со Скальницкой

Свадьба через "Дию"

По словам Антона, бывали моменты, когда он что-то подозревал.

"Когда я предложил ей выйти замуж, она не захотела идти в церковь, и мы всё уладили через "Дию". У нас ещё была такая игра. Я говорил: "Дия". А она: "Вол". Только сейчас я понимаю, что это же "диявол". Меня немного беспокоило, что она постоянно говорила по-русски. И когда я спрашивал, почему, она отвечала, что так исторически сложилось", — добавил Тимошенко.

Антон с женой гуляли в "Метрограде" или на станции метро "Арсенальная". Женщина работала психологом и помогала людям, страдающим от выгорания.

"Иногда мы ходили на митинги в поддержку Виталия Кличко. Она говорила, что понимает его видение развития Киева", — говорит стендапер.

В частности, Антон поблагодарил сатану за тот опыт, который они прошли вместе.

"Слава Богу! Я всё понял. На такое я больше никогда не попадусь", — добавил комик.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, бывший муж Скальницкой поддержал её, когда она рассказывала о том, что её бывший возлюбленный её обманывал.