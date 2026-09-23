"Її звати Люциферка": відомий комік висміяв скандал зі Скальницькою (відео)

Український комік Антон Тимошенко "пройшовся" по скандалу з блогеркою Анастасією Скальницькою.

Після розповідей зірки соцмереж про обман з боку її чоловіка Богдана Антон вирішив розповісти про свою "дружину-сатану".

Тимошенко висміяв скандал зі Скальницькою

"Моя колишня дружина — професійна аферистка. Я був дуже наївний, я навіть подумати не міг, що таке може статися в реальному житті, але моя дружина виявилася сатаною. Спочатку все було добре, я навіть подумати не міг, що вона сатана. Ми познайомилися на кладовищі, вона сказала: її звати Люциферка. Я подумав: ну, напевно, із Закарпаття. Вона майже одразу переїхала до мене, я платив оренду, а вона сказала, що на ній комуналка і опалення", — іронічно почав Тимошенко.

Стендапер додав, що в їхній квартирі на диво завжди було тепло, а сусіди знизу постійно кричали.

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"Ми постійно читали разом. Їй подобалися ті самі книжки, що й мені: "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Божественна комедія" та весь Стівен Кінг. Фільми їй не дуже подобалися. Вона завжди казала, що диявол не носить Prada. І тільки зараз я розумію, чому вона носила Terranova. Іноді я дивувався, що ми не святкуємо Різдво взагалі. Коли я питав чому. Вона казала, що він її ніколи не запрошував. Я думав, ну, може, колишній", — каже комік.

Тимошенко висміяв скандал зі Скальницькою

Весілля через "Дію"

За словами Антона, були моменти, коли він щось підозрював.

"Коли я запропонував одружитися, вона не захотіла йти в церкву, і ми все зробили через "Дію". У нас ще була така гра. Я казав: "Дія". А вона: "Вол". Тільки зараз я розумію, що це ж "діявол". Мене трішко непокоїло, що вона постійно розмовляла російською мовою. І коли я питав чому, вона казала, що так історічєскі сложилось", — додав Тимошенко.

Антон з дружиною гуляли в "Метрограді" або на метро Арсенальна. Жінка працювала ейчаром та допомагала людям з вигоранням.

"Іноді ми ходили на мітинги в підтримку Віталія Кличка. Вона казала, що розуміє його бачення розбудови Києва", — каже стендапер.

Зокрема, Антон подякував сатані за той досвід, який вони пройшли разом.

"Слава Богу! Що я все зрозумів. На таке я більше ніколи не поведусь", — додав комік.

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