У Львові скасували концерт коміка Фелікса Редьки: всі подробиці скандалу (фото)

Концерт стендап-коміка Фелікса Редьки, який мав відбутися наприкінці місяця, скасували у львівському Центрі Довженка, оскільки місцевий активіст Тарас Хавунка звернув увагу на скандальні висловлювання коміка.

Викладач Школи публічного управління УКУ та тренер з регуляторної політики й адвокації Тарас Хавунка написав, що вважає сам факт такого концерту у Львові неприємним і додав, що його особливо обурює місце проведення — Центр Довженка. Після скасування мережа розділилася на два табори.

Концерт Редьки скасували у Львові

"29 жовтня виконавець, який систематично просуває відверто ватні тези, має виступати в Центрі Довженка — львівському комунальному підприємстві, яке належить громаді та використовує комунальне майно і ресурси. Фелікс Редька має право виступати, жартувати й шукати для себе приватні концертні майданчики. А ми з вами матимемо право врахувати цей вибір і переглянути своє ставлення до конкретної приватної локації. Адже ми досі живемо в демократичній країні, де свобода слова не скасовує свободи суспільної оцінки", — зазначив активіст.

Видео дня

За його словами, збір коштів для армії "не може бути універсальною індульгенцією за будь-які публічні висловлювання та антиукраїнську позицію".

Згодом Фелікс відреагував на скасування свого концерту у Центрі Довженка.

"Мій концерт Одіссея відмінили у Львові. Без попереджень. Запасайтесь попкорном. Бідні будуть всі", — написав Редька.

Згодом стендапер записав відео, на початку якого вилазить зі сміттєвого баку.

"Львів нічим не відрізняється від жодного іншого міста України. Чому я, громадянин України, на одній території можу виступати, а на іншій — ні?" — запитав комік.

Фелікс Редька Фото: Instagram

За словами Фелікса, він багато разів виступав у Центрі під час повномасштабної війни і в організаторів не було претензій. Також він іронічно запитав, чому його "слобожанське ї**ло не проходить галицький фейс-айді".

Комік закликав купувати квитки на інші виступи його туру "Одіссея".

Хто став на захист Редьки

За Фелікса заступився актор та блогер Женя Янович. Він написав чималий допис про неоднозначність постаті самого Олександра Довженка.

"В приватних розмовах я часто говорю про те, що нам треба шукати взаєморозуміння, а не причини цькувати своїх. Часто в цих розмовах згадую саме Фелікса. Багато хто з цим не погоджується. Проте, це моя думка. Я не погоджуюся з усіма поглядами Фелікса. Але я вважаю, що він створює купу українського в Україні. Це особисто мені найголовніше. І скасування його концерту у Львові — це не ок", — вважає Янович.

"Через те що одна людина вирішила, що є достойні українці виступати у Львові в центрі Довженка. А є не достойні цього. Феліксу відмінили концерт. Абсолютно не фанат творчості і провокацій Фелікса. Але це творчість! У цього є багато прихильників", — зазначив комік Микола Зирянов.

"Хочу сказати, що відміна цього концерту нічим не відрізняється від відміни моїх концертів. Як показує практика, сьогодні ворог Фелікс, а завтра не сподобаються якісь слова Антона і відміняти вже будуть його. Питання тільки в тому, хто за тебе заступиться і чи заступиться взагалі", — написала стендаперка Алла Волкова.

Хто підтримав скасування

Українська блогерка Олена Мандзюк написала: "Це ж треба так вигороджувати консерву на фоні Олександра Довженка".

Комунікаційник Ярема Дух порівняв Фелікса з нардепоп Олексієм Гончаренком.

А комік Антон Тимошенко висміяв Редьку іронічним дописом: "Друзі, на превеликий жаль повідомляю, що мій концерту у Львові не скасовується. Я не зможу лишитися вдома і пройти Kingdom Come Deliverance 2, а поїду до вас виступати".

Проти Фелікса також виступила блогерка Тетяна Микитенко (Рагулівна).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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