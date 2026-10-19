У Львові через лекцію з історії сталася сутичка: поліція з'ясовує обставини (відео)

У Львові 18 жовтня сталася сутичка за участі колишнього депутата міськради, ветерана Ігоря Шолтиса, та історика Владислава Стародубцева. Інцидент стався перед лекцією "Лівий Львів, яка через конфлікт так і не відбулась.

Захід мала приймати організація "Соціальний рух" в її офісі на вулиці Листопадового Чину. Фокус розповідає, що відомо.

Версія організації та Стародубцева

У "Соціальному русі" повідомили, що близько 20 осіб побили Стародубцева перед початком лекції. Сам історик розповів, що до нього підійшла група приблизно з 15 людей у масках. За його словами, вони вимагали не проводити лекцію й виїхати зі Львова.

Стародубцев у коментарі виданню ZAXID.NET стверджує, що його вдарила людина без маски, інша почала душити ззаду, а згодом його били ногами. Також, за його словами, від нього вимагали записати відео із зобов'язанням виїхати зі Львова та не проводити подібних лекцій. Після кожної відмови побиття продовжувалося.

Видео дня

Стародубцев заявив, що має намір провести лекцію в іншому форматі та в інший час.

Позиція Шолтиса

Ігор Шолтис підтвердив, що завадив проведенню лекції, яку вважає антиукраїнською. За його словами, захід скасовано за участі ветеранів, чинних військовослужбовців і молодих націоналістів. Організацію він назвав комуністичною та заявив, що вона закликає до розформування СБУ.

У коментарі виданню Шолтис назвав заяви Стародубцева перебільшеними й такими, що відображають лише його версію. За словами Шолтиса, ветерани підійшли до історика з проханням не проводити лекцію, після чого виникла словесна перепалка. Він стверджує, що Стародубцев дістав предмет, який Шолтис припустив як ніж, викрутку або гострий ключ, і почалася штовханина. "Бійки як такої не було", — сказав він. За його словами, обидва впали й отримали ушкодження, сам він до медиків не звертався.

Дії поліції

Речниця Нацполіції Львівщини Аліна Подрейко повідомила виданню ZAXID.NET, що близько 12:05 до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Листопадового Чину. Поліцейські виявили чоловіка з ушкодженнями обличчя, його забрала швидка допомога. Окрім нього, на місці перебували п'ятеро людей.

За словами Подрейко, встановлюються обставини події, поліцейські опитують учасників, вирішується питання правової кваліфікації.

Що відомо про учасників конфлікту

За інформацією ZAXID.NET, Шолтису 30 років й на початку жовтня він демобілізувався зі Збройних сил, про що написав пост у Телеграм. За його повідомленням, ще з часів АТО він мав другу групу інвалідності, а з початком повномасштабної війни пішов воювати добровольцем. Раніше він був депутатом Львівської міськради від партії "Голос" і склав мандат через службу в ЗСУ. За даними ZAXID.NET, останні три роки Шолтис був заступником командира батальйону безпілотних систем "Нахтіґаль" 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" (1-й корпус НГУ "Азов").

Видання ZAXID.NET наводить інформацію і про Стародубцева, якому 23 роки. За його словами, він служив у ЗСУ за однорічним контрактом і звільнився у квітні 2026 року. Назву підрозділу він розголошувати відмовився, пояснивши це небажанням створювати проблеми підрозділу через обговорення в медіа.

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