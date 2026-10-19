Погода резко ухудшится: Украину накроют сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности

19 октября в Украине будет облачно, в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ночью местами ожидаются сильные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр﻿.

По прогнозу гидрометцентра, днём температура воздуха составит +13…+18 °C, а в западных областях — всего +8…+13 °C.

В течение суток интенсивность осадков будет варьироваться в зависимости от региона. Ожидаются умеренные дожди, ночью в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях местами — значительные. На западе ночью, а на Левобережье днем местами пройдут небольшие дожди.

Прогноз погоды на 19 октября Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Ветер в течение суток будет северо-восточным, на востоке и юго-востоке — южным. Его скорость составит 7–12 м/с.

Украинский гидрометцентр также объявил предупреждение об опасных погодных условиях. Ночью и утром 19 октября в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях ожидается сильный дождь. Там объявлен I уровень опасности — желтый. В Одесской области прогнозируется сильный дождь, в связи с чем объявлен II уровень опасности — оранжевый.

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Какая будет погода в Киеве

В столице 19 октября будет облачно. Ночью ожидается умеренный дождь, днём — небольшой. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +11…+13 °C, днём — +15…+17 °C. В Киевской области ночью прогнозируется +9…+14 °C, а днём — +13…+18 °C.

Когда в Украине прекратятся дожди

Согласно прогнозу Укргидрометцентра на 19–21 октября, небольшие и умеренные дожди будут продолжаться 19 и 20 октября. Во вторник, 20 октября, осадков не ожидается на Левобережье, а в среду, 21 октября, — в большинстве областей Украины.

В начале октября синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды в Украине и предупредила о первых заморозках. По её прогнозу, вместе с антициклоном наступит солнечная погода без осадков.

Кроме того, в середине сентября специалисты Европейской программы мониторинга окружающей среды и изменения климата "Коперник" рассказали, какими могут быть осень и зима 2026 года.