Погода різко зіпсується: Україну накриють сильні дощі, оголошено помаранчевий рівень небезпеки

19 жовтня в Україні буде хмарно, у більшості центральних областей, на Одещині та Миколаївщині вночі місцями очікуються значні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр﻿.

За прогнозом гідрометцентру, вдень температура повітря становитиме +13…+18 °C, а в західних областях — лише +8…+13 °C.

Упродовж доби опади матимуть різну інтенсивність залежно від регіону. Очікуються помірні дощі, вночі в більшості центральних областей, Одеській та Миколаївській областях місцями значні. На заході вночі, а на Лівобережжі вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Прогноз погоди на 19 жовтня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вітер упродовж доби буде північно-східним, на сході та південному сході — південним. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Український гідрометцентр також оголосив попередження про небезпечні погодні умови. Уночі та вранці 19 жовтня в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській і Вінницькій областях очікується значний дощ. Там оголошено І рівень небезпечності — жовтий. На Одещині прогнозують сильний дощ, через що оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

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Якою буде погода в Києві

У столиці 19 жовтня буде хмарно. Уночі очікується помірний дощ, удень — невеликий. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря в Києві вночі становитиме +11…+13 °C, удень — +15…+17 °C. У Київській області вночі прогнозують +9…+14 °C, а вдень — +13…+18 °C.

Коли в Україні припиняться дощі

За прогнозом Укргідрометцентру на 19–21 жовтня, невеликі та помірні дощі триватимуть 19 і 20 жовтня. У вівторок, 20 жовтня, опадів не очікується на Лівобережжі, а в середу, 21 жовтня, — у більшості областей України.

На початку жовтня синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди в Україні та попередила про перші заморозки. За її прогнозом, разом з антициклоном прийде сонячна погода без опадів.

Також у середині вересня фахівці Європейської програми моніторингу довкілля та зміни клімату Copernicus розповіли, якими можуть бути осінь та зима 2026 року.