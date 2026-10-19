Имеет ли ТЦК право заставлять прохожих задерживать мужчин: что предусматривает закон

Прохожие не обязаны участвовать в задержании других граждан исключительно по просьбе сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Порядок проведения мобилизационных мероприятий, проверки военно-учетных документов и административного задержания определяется постановлением Кабинета Министров Украины № 560.

В документе указано, какие органы и должностные лица участвуют в мобилизационных мероприятиях, как они взаимодействуют и при каких обстоятельствах могут привлекать полицию к задержанию и доставке военнообязанных.

Кто имеет право вручать повестки

Согласно постановлению № 560, вручать повестки могут не только представители ТЦК. К этому также уполномочены представители районных и городских военных администраций, исполнительных органов местных советов, предприятий, учреждений и организаций. Представители СБУ и разведывательных органов могут вручать повестки военнообязанным, состоящим у них на воинском учете.

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Такие полномочия должны предоставляться соответствующим приказом руководителя. Для уполномоченных представителей предусмотрено служебное удостоверение, подтверждающее право вручать повестки.

Во время оповещения военнообязанных могут создаваться группы, в состав которых входят представители ТЦК, местных администраций, органов местного самоуправления и полицейские. Случайные прохожие не указаны в перечне уполномоченных лиц лишь потому, что находятся рядом или получили устную просьбу помочь.

Кто может задерживать военнообязанных

Постановление № 560 предусматривает участие полиции в административном задержании и доставке в ТЦК лиц, нарушивших правила воинского учета или отказывающихся получать повестки.

В частности, территориальные центры комплектования обращаются в полицию с просьбой задержать и доставить лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В документе также определено, как должны действовать представители групп оповещения в случае отказа гражданина принять повестку. В таком случае уполномоченный представитель составляет акт об отказе, который подписывают не менее двух членов группы. Документ передается руководителю ТЦК для принятия мер по привлечению лица к административной ответственности.

Если гражданин отказывается принять повестку, полицейский, входящий в группу оповещения, может произвести административное задержание и доставить его в ТЦК на основании статей 261 и 262 КоАП. Аналогичный порядок предусмотрен в случае отказа следовать в территориальный центр после выявления нарушений при проверке документов.

Как должны проводиться проверки документов

Во время мобилизации уполномоченные представители ТЦК и полицейские могут проверять военно-учетные документы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет вместе с документом, удостоверяющим личность. В приграничной полосе, контролируемых приграничных районах и пунктах пропуска такие проверки также могут проводить представители Государственной пограничной службы.

Во время проверки представитель ТЦК должен назвать свою фамилию, имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить служебное удостоверение уполномоченного лица вместе с документом, удостоверяющим его личность.

Постановление также предусматривает фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки военно-учетных документов. Ее осуществляют уполномоченные представители ТЦК или полицейские с помощью технических средств.

Итак, постановление Кабмина № 560 определяет конкретные полномочия участников мобилизационных мероприятий и порядок их взаимодействия. Оно не наделяет случайных прохожих полномочиями задерживать других граждан исключительно по просьбе сотрудников ТЦК. В то же время в приведенном тексте отсутствует отдельная норма, которая дословно формулировала бы общее правило об обязанности или освобождении всех прохожих от оказания какой-либо помощи в таких ситуациях.

Напомним, что украинские студенты-мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, однако выезд за границу разрешен только мужчинам в возрасте до 23 лет. Для выезда с целью научной деятельности необходимо подготовить соответствующий пакет документов.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что правительство готовит изменения в систему бронирования от мобилизации. По его словам, нововведения могут коснуться формулы бронирования для предприятий.