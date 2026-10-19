Чи має ТЦК право змушувати перехожих затримувати чоловіків: що передбачає закон

Перехожі не зобов’язані долучатися до затримання інших громадян лише на прохання працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Порядок мобілізаційних заходів, перевірки військово-облікових документів і адміністративного затримання визначає постанова Кабінету Міністрів України № 560.

У документі прописано, які органи та посадові особи беруть участь у мобілізаційних заходах, як вони взаємодіють і за яких обставин можуть залучати поліцію до затримання та доставлення військовозобов’язаних.

Хто має право вручати повістки

Згідно з постановою № 560, вручати повістки можуть не лише представники ТЦК. До цього також уповноважені представники районних і міських військових адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій. Представники СБУ та розвідувальних органів можуть вручати повістки військовозобов’язаним, які перебувають у них на військовому обліку.

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Такі повноваження мають надаватися відповідним наказом керівника. Для уповноважених представників передбачене службове посвідчення, яке підтверджує право вручати повістки.

Під час оповіщення військовозобов’язаних можуть створювати групи, до складу яких входять представники ТЦК, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування та поліцейські. Випадкові перехожі не зазначені в переліку уповноважених осіб лише через те, що перебувають поруч або отримали усне прохання допомогти.

Хто може затримувати військовозобов’язаних

Постанова № 560 передбачає участь поліції в адміністративному затриманні та доставленні до ТЦК осіб, які порушили правила військового обліку або відмовляються отримувати повістки.

Зокрема, територіальні центри комплектування звертаються до поліції для затримання та доставлення людей, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку й мобілізацію.

Документ також визначає, як мають діяти представники груп оповіщення в разі відмови громадянина отримати повістку. У такому випадку уповноважений представник складає акт відмови, який підписують щонайменше двоє членів групи. Документ передають керівнику ТЦК для вжиття заходів щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Якщо громадянин відмовляється отримати повістку, поліцейський, який входить до групи оповіщення, може провести адміністративне затримання та доставити його до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП. Аналогічний порядок передбачений у випадку відмови прослідувати до територіального центру після виявлення порушень під час перевірки документів.

Як мають відбуватися перевірки документів

Під час мобілізації уповноважені представники ТЦК і поліцейські можуть перевіряти військово-облікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років разом із документом, що посвідчує особу. У прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах і пунктах пропуску такі перевірки також можуть проводити представники Державної прикордонної служби.

Під час перевірки представник ТЦК повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові за наявності, посаду, а також пред’явити службове посвідчення уповноваженої особи разом із документом, що посвідчує його особу.

Постанова також передбачає фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення і перевірки військово-облікових документів. Її здійснюють уповноважені представники ТЦК або поліцейські за допомогою технічних засобів.

Отже, постанова Кабміну № 560 визначає конкретні повноваження учасників мобілізаційних заходів і порядок їхньої взаємодії. Вона не наділяє випадкових перехожих повноваженнями затримувати інших громадян лише на прохання працівників ТЦК. Водночас у наданому тексті немає окремої норми, яка дослівно формулює загальне правило про обов’язок або звільнення всіх перехожих від будь-якої допомоги в таких ситуаціях.

Нагадаємо, українські студенти-чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації, однак виїзд за кордон дозволений лише чоловікам віком до 23 років. Для виїзду з метою наукової діяльності необхідно підготувати відповідний пакет документів.

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