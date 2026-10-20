Двое украинцев собирались устроить теракты в ТЦК в центре Киева: первые детали

Российские спецслужбы руками украинских завербованных рецидивистов планировали устроить в центре Киева серию взрывов.

В центре внимания были здания территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщает Служба безопасности Украины, которая сработала на опережение и задержала двух рецидивистов.

По версии следствия, злоумышленники рассматривали несколько вариантов террористических атак. Среди прочего, они изучали возможность обстрелять военные здания из гранатомета, забрасывать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами, или же взорвать с помощью самодельных бомб.

С этой целью были завербованы двое украинцев. Оба фигуранта задержаны в тот момент, когда проводили доразведку вблизи "целей".

Мужчина на авто объезжали город и фиксировали на телефонную камеру локации режимных объектов, наличие там охраны и видеонаблюдения. Кроме того, они изучали пути ухода от каждого из потенциальных объектовэ

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Один из них — житель Черниговской области, у которого есть судимость за убивство. Второй — из Сумской области. Мужчины вместе отбывали наказание в колонии. Готовясь к преступлению, фигуранты должны были задействовать третьего сообщника.

Во время задержания в автомобиле одного из участников преступной группы обнаружена боевая граната, подготовленная для теракта.

Оба завербованных задержаны. Один из них судим за убийство Фото: СБУ Фото: СБУ

Обоим задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Их взяли под стражу без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Третьему сообщнику, скрывающемуся за границей, заочно сообщено о подозрении.

Напомним, 19-летний парень убил военнослужащего ВСУ по заказу россиян.

Также сообщалось, что в Ровно СБУ задержала завербованного студента, который по заказу российских спецслужб должен был взорвать автобус ВСУ.