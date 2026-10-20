Двоє українців планували влаштувати теракти в ТЦК у центрі Києва: перші подробиці

Російські спецслужби за допомогою українських завербованих рецидивістів планували влаштувати в центрі Києва серію вибухів.

У центрі уваги опинилися будівлі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Служба безпеки України, яка вжила запобіжних заходів і затримала двох рецидивістів.

За версією слідства, зловмисники розглядали кілька варіантів терористичних атак. Серед іншого, вони вивчали можливість обстрілу військових будівель із гранатомета, закидання їх "коктейлями Молотова" або бойовими гранатами, або ж підриву за допомогою саморобних бомб.

З цією метою було завербовано двох українців. Обох фігурантів затримано в той момент, коли вони проводили додаткову розвідку поблизу "цілей".

Чоловік на автомобілі об’їжджав місто та фіксував на камеру мобільного телефону розташування режимних об’єктів, наявність там охорони та відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного з потенційних об’єктів...

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Один із них — мешканець Чернігівської області, який має судимість за вбивство. Другий — із Сумської області. Чоловіки разом відбували покарання у колонії. Готуючись до злочину, фігуранти мали залучити третього спільника.

Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинного угруповання було виявлено бойову гранату, підготовлену для теракту.

Обох завербованих затримано. Один із них раніше судимий за вбивство Фото: СБУ Фото: СБУ

Обом затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Їх взяли під варту без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Третьому спільникові, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що 19-річний хлопець вбив військовослужбовця ЗСУ на замовлення росіян.

Також повідомлялося, що у Рівному СБУ затримала завербованого студента, який на замовлення російських спецслужб мав підірвати автобус ЗСУ.