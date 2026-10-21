ВСУ определили правила для ТЦК: какие действия в отношении военнообязанных запретили, — адвокатка

Приказ Главнокомандующего ВСУ № 423, вступивший в силу 6 октября 2026 года, устанавливает правила обращения с военнообязанными в территориальных центрах комплектования. Документ предусматривает возможность конфиденциального общения с адвокатом, защиту персональных данных и ограничение полномочий сотрудников ТЦК.

Об основных положениях приказа рассказала адвокат Полина Марченко.

Согласно установленным правилам, сотрудники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать людей. Если для этого имеются законные основания, соответствующие действия должна осуществлять полиция. Доставка в центр комплектования должна осуществляться на служебном автомобиле правоохранительных органов, а не на гражданском транспорте.

Отдельные требования касаются личных вещей. Представителям ТЦК запрещено просматривать содержимое телефона человека, а по его требованию устройство должно быть возвращено. Если военнообязанный добровольно передает вещи на хранение, сотрудники должны составить документ в двух экземплярах. В нём указывают перечень имущества, время передачи, данные владельца и лица, ответственного за хранение.

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Во время пребывания человека в ТЦК должна быть обеспечена связь с близкими или адвокатом. По словам Полины Марченко, представители центра должны самостоятельно позвонить родственникам или защитнику доставленного лица и сделать соответствующую запись в журнале. Если человек отказывается от звонка, это оформляется актом с участием двух свидетелей. При отсутствии такого отказа подписывать этот документ не требуется.

Адвокат также подчеркнула право военнообязанного на конфиденциальное общение со своим защитником.

Как следует оформлять пребывание в ТЦК

По прибытии человека дежурный должен внести в журнал его данные и зафиксировать точное время. Сотрудники также должны указать основание для доставки. По информации адвоката, в течение суток должностные лица должны направить запрос об отмене постановления о задержании.

В помещении ТЦК должно осуществляться круглосуточное видеонаблюдение, а записи должны храниться не менее 30 дней.

Правила также предусматривают требования к условиям пребывания. В комнате ожидания должны быть места для сидения, освещение, вентиляция, питьевая вода и туалет. Если человеку становится плохо, необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103.

Какие права имеют военнообязанные

Приказ № 423 предусматривает соблюдение прав человека во время пребывания в территориальном центре. В частности, лицо имеет право знать цель и правовые основания действий, совершаемых в его отношении.

Сотрудники ТЦК должны уважать человеческое достоинство, обеспечивать возможность получения медицинской помощи и предоставления медицинских документов, а также защищать персональные данные.

В посте адвоката также отмечается, что само по себе отсутствие доступа к реестру "Оберег", отказ предъявить документы или получить повестку, ожидание транспорта или формирование команды не всегда являются достаточными основаниями для задержания. Законность таких действий зависит от конкретных обстоятельств.

В то же время полный текст приказа № 423 пока отсутствует в открытом доступе на официальных ресурсах. Поэтому информация о его содержании пока не подтверждена официально.

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