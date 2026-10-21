ЗСУ визначили правила для ТЦК: які дії щодо військовозобов'язаних заборонили, — адвокатка

Наказ Головнокомандувача ЗСУ №423, який набув чинності 6 жовтня 2026 року, встановлює правила поводження з військовозобов’язаними в територіальних центрах комплектування. Документ передбачає можливість конфіденційного спілкування з адвокатом, захист особистих даних і обмеження повноважень працівників ТЦК.

Про основні положення наказу розповіла адвокатка Поліна Марченко.

Згідно з визначеними правилами, працівники ТЦК не мають самостійно затримувати людей. Якщо для цього є законні підстави, відповідні дії повинна здійснювати поліція. Доставлення до центру комплектування має відбуватися службовим автомобілем правоохоронців, а не цивільним транспортом.

Окремі вимоги стосуються особистих речей. Представникам ТЦК заборонено переглядати вміст телефону людини, а на її вимогу пристрій повинні повернути. Якщо військовозобов’язаний добровільно передає речі на зберігання, працівники мають скласти документ у двох примірниках. У ньому зазначають перелік майна, час передавання, дані власника та відповідальної за зберігання особи.

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Під час перебування людини в ТЦК мають забезпечити зв’язок із близькими або адвокатом. За словами Поліни Марченко, представники центру повинні самостійно зателефонувати рідним або захиснику доставленої особи та зробити відповідний запис у журналі. Якщо людина відмовляється від дзвінка, це оформлюють актом за участю двох свідків. За відсутності такої відмови підписувати цей документ не потрібно.

Адвокатка також наголосила на праві військовозобов’язаного конфіденційно спілкуватися із захисником.

Як мають оформлювати перебування в ТЦК

Після прибуття людини черговий повинен внести до журналу її дані та зафіксувати точний час. Працівники також мають зазначити підставу доставлення. За інформацією адвокатки, протягом доби посадовці повинні надіслати запит на скасування звернення про затримання.

У приміщенні ТЦК має працювати безперервне відеоспостереження, а записи повинні зберігатися щонайменше 30 днів.

Правила передбачають і вимоги до умов перебування. У кімнаті очікування мають бути місця для сидіння, освітлення, вентиляція, питна вода та туалет. Якщо людині стає зле, необхідно викликати швидку допомогу за номером 103.

Які права мають військовозобов’язані

Наказ №423 передбачає дотримання прав людини під час перебування в територіальному центрі. Зокрема, особа має право знати мету та правові підстави дій, які щодо неї здійснюють.

Працівники ТЦК повинні поважати людську гідність, забезпечувати можливість отримати медичну допомогу та надати медичні документи, а також захищати персональні дані.

У дописі адвокатки також зазначено, що самі по собі відсутність доступу до реєстру “Оберіг”, відмова показати документи або отримати повістку, очікування транспорту чи формування команди не завжди є достатніми підставами для затримання. Законність таких дій залежить від конкретних обставин.

Водночас повного тексту наказу №423 поки немає у відкритому доступі на офіційних ресурсах. Тому інформацію про його зміст ще не підтвердили офіційно.

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