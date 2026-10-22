Скандал после "Хартии": 432-й полк БПЛА Ляшко присоединился к проекту Ермака, что известно (фото)

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак прибыл на линию фронта в Донецкой области и подключил 432-й отдельный полк беспилотных систем 11-го корпуса к инициативе "Адвокат+", сообщили в сети. На фото с места событий — подземный блиндаж, в котором Ермак беседовал с командиром полка Олегом Ляшко. Что известно о новой активности адвокатского проекта, за участие в котором подверглись критике "Хартия" и другие подразделения Сил обороны?

Встреча с 432-м полком и Ляшко состоялась на участке фронта в Донецкой области в районе Краматорска и Славянска, сообщили на портале проекта "Адвокат+". Отмечается, что бойцы подразделения и их семьи нуждаются в постоянном "профессиональном сопровождении", поэтому полк присоединился к "национальной инициативе правовой защиты", которую возглавляет Андрей Ермак. 432-й полк вскоре получит специального адвоката, который будет заниматься юридическим сопровождением военнослужащих.

На портале проекта пояснили, что бойцам будут оказывать помощь по вопросам военной службы, статусов, образцов рапортов, доступа к актуальным правовым материалам и т. д.

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На страницах в соцсетях 432-го полка и Олега Ляшко пока нет информации о присоединении к адвокатской инициативе Ермака. Есть лишь лаконичное сообщение на странице в Instagram, которое появилось около 17:00 22 октября и получило 21 "лайк": комментариев нет.

Скандал с Ермаком — 432-й полк о сотрудничестве с "Адвокат+" Фото: Скриншот

На странице инициативы "Адвокат+" в Facebook есть публикации о сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны. Например, к платформе присоединилась 31-я ОМБр, также есть информация о работе с 225-й ОШП, 93-й ОМБр "Холодный Яр", а также разъяснения адвокатов о том, что делать после ранения и в других ситуациях.

Скандал с Ермаком — что известно о "Адвокат+"

"Адвокат+" — это проект по поддержке военнослужащих Сил обороны, над которым работают 13 украинских адвокатов, в том числе Андрей Ермак. 1 октября издание "Украинская правда" опубликовало материал, в котором рассказало о деятельности проекта. Ермак сообщил журналистам, что к проекту присоединилось 31 подразделение. Среди них — 13-я бригада НГУ "Хартия", 72-я ОМБр "Черные запорожцы", батальон "Волки да Винчи". В материале в целом признали полезность инициативы, поскольку военные действительно нуждаются в юридической помощи по многим вопросам: в частности, возникает много проблем при прохождении ВЛК. Журналисты привели оценки нескольких анонимных бойцов, которые заявили, что помощи не получили, а вместо этого было несколько пиар-визитов и больше ничего.

Отметим, что Фокус писал о скандале с Ермаком и адвокатским проектом, разразившемся после визита экс-главы ОП в бригаду "Хартия". Информация о сотрудничестве появилась на портале "Адвокат+" в августе 2026 года. Общественные деятели, военнослужащие и волонтеры остро отреагировали на событие, связанное с бывшим чиновником, фигурирующим в деле о легализации незаконно приобретенного имущества.

Напоминаем, что поэт и военнослужащий "Хартии" Сергей Жадан рассказал, почему онкритически относится к Ермаку и адвокатскому проекту.