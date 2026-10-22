Скандал після "Хартії": 432 полк БпЛА Ляшка приєднався до проєкту Єрмака, що відомо (фото)

Ексглава Офісу президент Андрій Єрмак приїхав на лінію фронту у Донецькій області та долучив 432-ий окремий полк безпілотних систем 11 корпусу до ініціативи "Адвокат+", повідомили у мережі. На фото з місця подій — підземний бліндаж, у якому Єрмак спілкувався з командиром полку Олегом Ляшком. Що відомо про нову активність адвокатського проєкту, за участь у якому розкритикували "Хартію" та інші підрозділи Сил оборони?

Зустріч з 432 полком та Ляшком відбулась на відтинку фронту у Донецькій області у районі Краматорська та Слов'янська, повідомили на порталі проєкту "Адвокат+". Вказано, що бійці підрозділу та їхні родини потребують постійного "фахового супроводу", тому полк приєднався до "національної ініціативи правового захисту", яким керує Андрій Єрмак. 432 полк незабаром отримає спеціального адвоката, який займатиметься юридичним супроводом військовослужбовців.

На порталі проєкту пояснили, що бійцям допомагатимуть з питаннями військової служби, статусами, зі зразками рапортів, з доступом до актуальних правових матеріалів тощо.

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На сторінках соцмереж 432 полку та Олега Ляшка поки немає інформації про приєднання до адвокатської ініціативи Єрмака. Є лише лаконічне повідомлення на сторінці Instagram, яке з'явилось близько 17 год 22 жовтня та отримало 21 "вподобайку": коментарів немає.

Скандал з Єрмаком — 432 полк про співпрацю з "Адвокат+" Фото: Скриншот

На сторінці Facebook ініціативи "Адвокат+" є публікації про співпрацю з іншими підрозділами Сил оборони. Наприклад, до платформи приєдналась 31 ОМБр, також є інформація про роботу з 225 ОШП, 93 ОМБр "Холодний Яр", та пояснення адвокатів про те, що робити після поранення та в інших ситуаціях.

Скандал з Єрмаком — що відомо про "Адвокат+"

"Адвокат+" — це проєкт підтримки військовослужбовців Сил оборони, яким займаються 13 українських адвокатів, серед них — Андрій Єрмак. Медіа "Українська правда" 1 жовтня опублікувало матеріал, у якому розповіло про діяльність проєкту. Єрмак подовідомив журналістам, що до проєкту приєднався 31 підрозділ. Серед них — 13 бригада НГУ "Хартія", 72 ОМБр "Чорні Запорожці", батальйон "Вовки да Вінчі". У матеріалі в цілому визнали корисність ініціативи, оскільки військові справді потребують юридичної допомоги у багатьох питаннях: зокрема, багато проблем при проходженні ВЛК. Журналісти навели оцінки кількох неназваних бійців, які заявили, що допомоги не отримали, а натомість було кілька піар-візитів й більш нічого.

Зазначимо, Фокус писав про скандал з Єрмаком та адвокатським проєктом, який розгорівся після візиту ексглави ОП у бригаду "Хартія". Інформація про співпрацю з'явилась на порталі "Адвокат+" у серпні 2026 року. Громадські діячі, військовослужбовці, волонтери гостро відреагували на подію, дотичну до колишнього посадовця, який фігурує у справі про легалізацію незаконно придбаного майна.

Нагадуємо, поет та військовослужбовець "Хартії" Сергій Жадан розповів, чому він налаштований критично щодо Єрмака та адвокатського проєкту.