Иностранцев хотят приглашать на дефицитные профессии в Украине: сначала их будет проверять СБУ

Украина планирует ввести экспериментальную процедуру для привлечения иностранцев на профессии, которых не хватает на рынке труда. Их квалификацию будут проверять через приложение "Дія" и государственные органы, в частности СБУ, а перечень дефицитных специальностей будет обновляться ежегодно.

Иностранных специалистов и рабочих планируют привлекать в Украину на профессии, которых не хватает на рынке труда. Для этого будет введена экспериментальная процедура подтверждения квалификации для иностранцев и лиц без гражданства, желающих иммигрировать с целью трудоустройства. Проект постановления Кабмина обнародовало Минэкономики, а детали проанализировала "Судебно-юридическая газета".

Правила ещё не вступили в силу. Документ находится на общественном обсуждении и может быть изменен. Координировать эксперимент будет Минэкономики. Он продлится в течение военного положения и ещё три месяца после его окончания, но не дольше двух лет.

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Кто будет определять дефицитные профессии

Перечень будет ежегодно составляться Государственным центром занятости до 31 декабря на основе данных, полученных от работодателей, органов власти и региональных центров. Конкретных профессий в проекте пока нет. Отдельно упомянута IT-сфера, но в перечень она автоматически не попадет.

Иностранец должен предоставить документ об образовании, подтверждение опыта работы, а также трудовой договор или предложение от украинского работодателя. Иностранные документы необходимо легализовать и перевести на украинский язык с нотариальным заверением. Подать заявление можно будет лично, по почте, по электронной почте, а при наличии технической возможности — через "Дию".

Проверка СБУ и сроки

Образование будет проверять МОН, компетенции IT-специалистов — Минцифры, а СБУ будет выяснять, не представляет ли иностранец угрозу национальной безопасности. Ведомствам будет предоставлено 10 дней на ответ, после чего центр занятости в течение пяти дней примет решение. Документ в поддержку иммиграции Минэкономики будет выдавать за 10 дней вместо нынешнего месяца.

Службы могут отказать, если профессии нет в перечне, документы неполные, недостоверные или не подтверждают квалификацию, либо у СБУ есть возражения. После устранения причин разрешат подать заявление повторно.

За пребыванием, трудоустройством и условиями труда иностранцев будут следить центр занятости, Гоструда, ГМС, Госпогранслужба и Пенсионный фонд. Положительное решение не будет гарантировать автоматического разрешения на иммиграцию. Также в Украине предлагают признавать Европейскую профессиональную карту, при этом эксперимент не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Ранее сообщалось, что иностранцев сначала заманивают вакансиями строителей, охранников или водителей, а после двухнедельной подготовки отправляют на передовую. Наиболее активно число таких завербованных растет в Африке и Латинской Америке, поэтому участники дискуссии в Киеве предупреждают: это угроза для всей Европы.

Кроме того, в Польше планируют увеличить минимальную сумму, которую иностранцы должны иметь для пребывания в стране. Согласно проекту, для поездки продолжительностью до четырёх дней потребуется не менее 1000 злотых (примерно 11 590 грн), а на более длительный визит — 300 злотых (примерно 3 477 грн) за каждый день.