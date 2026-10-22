Іноземців хочуть запрошувати на дефіцитні професії в Україні: спочатку їх перевірятиме СБУ

Україна планує запровадити експериментальну процедуру, щоб залучати іноземців на професії, яких бракує на ринку праці. Їхню кваліфікацію перевірятимуть через "Дію" та державні органи, зокрема СБУ, а перелік дефіцитних спеціальностей оновлюватимуть щороку.

Іноземних фахівців і робітників планують залучати в Україну на професії, яких бракує на ринку праці. Для цього запровадять експериментальну процедуру підтвердження кваліфікації для іноземців та осіб без громадянства, які хочуть іммігрувати заради роботи. Проєкт постанови Кабміну оприлюднило Мінекономіки, а деталі проаналізувала "Судово-юридична газета".

Правила ще не набрали чинності. Документ перебуває на громадському обговоренні й може змінитися. Координуватиме експеримент Мінекономіки. Він триватиме під час воєнного стану й ще три місяці після нього, але не довше двох років.

Хто визначатиме дефіцитні професії

Перелік щороку до 31 грудня складатиме Державний центр зайнятості на основі даних від роботодавців, органів влади та регіональних центрів. Конкретних професій у проєкті поки немає. Окремо згадано IT-сферу, але до переліку вона автоматично не потрапить.

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Іноземець має надати документ про освіту, підтвердження досвіду, а також трудовий договір чи пропозицію від українського роботодавця. Закордонні документи доведеться легалізувати й перекласти українською з нотаріальним засвідченням. Подати заяву можна буде особисто, поштою, електронною поштою, а за технічної можливості – через "Дію".

Перевірка СБУ та строки

Освіту перевірятиме МОН, компетенції IT-фахівців – Мінцифри, а СБУ з'ясовуватиме, чи не становить іноземець загрози нацбезпеці. Відомства матимуть на відповідь 10 днів, після чого центр зайнятості за п'ять днів ухвалить рішення. Документ на підтримку імміграції Мінекономіки видаватиме за 10 днів замість нинішнього місяця.

Служби відмовити можуть, якщо професії немає в переліку, документи неповні, недостовірні чи не підтверджують кваліфікацію, або СБУ має застереження. Після усунення причин дозволять звернутися повторно.

За перебуванням, працевлаштуванням та умовами праці іноземців стежитимуть центр зайнятості, Держпраці, ДМС, Держприкордонслужба та Пенсійний фонд. Позитивне рішення не гарантуватиме автоматичного дозволу на імміграцію. Також в Україні пропонують визнавати Європейську професійну картку, а додаткових бюджетних витрат експеримент не потребуватиме.

Раніше повідомлялося, що іноземців спершу заманюють вакансіями будівельників, охоронців або водіїв, а після двотижневої підготовки відправляють на передову. Найактивніше кількість таких завербованих зростає в Африці та Латинській Америці, тож учасники дискусії в Києві застерігають: це загроза для всієї Європи.

Також у Польщі хочуть збільшити мінімальну суму, яку іноземцям потрібно мати для перебування в країні. Згідно з проєктом, на поїздку до чотирьох днів знадобиться щонайменше 1000 злотих (приблизно 11 590 грн), а на триваліший візит – 300 злотих (приблизно 3 477 грн) за кожен день.