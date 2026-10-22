Будівельник, охоронець, водій, а потім – на фронт: як Росія масово вербує іноземців в армію

Спершу пропонують роботу будівельника, охоронця чи водія, потім дають двотижневу підготовку, а далі відправляють на передову. Найшвидше лави завербованих зростають в Африці та Латинській Америці, і участники дискусії в Києві попереджають про загрозу для всієї Європи.

Контракти зі збройними силами Росії станом на 1 жовтня 2026 року підписали щонайменше 45 959 громадян зі 151 країни та території. Про це повідомив у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за результатами дипломатичної дискусії в Києві, присвяченої масштабам російського вербування. Дані навів представник штабу Петро Яценко.

Зокрема, угоди з російською армією укладали 5451 громадянин із 43 африканських країн. Кремль користується економічною вразливістю населення країн Глобального Півдня – Латинської Америки, Африки, країн Близького сходу та інших. Потенційним контрактникам обіцяють зарплату від 2000 до 3000 доларів на місяць, російське громадянство, роботу або освіту.

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Натомість замість цивільних посад людей відправляють воювати проти України. Спочатку їм пропонують вакансії будівельників, охоронців чи водіїв, а після двотижневої підготовки відправляють на передову.

Ця кампанія, зазначають у штабі, є частиною ширшої стратегії Москви, яка включає поширення антизахідних наративів, маніпулювання темою колоніалізму та посилення впливу в країнах Глобального Півдня.

Учасники дискусії наголосили, що вербування іноземців зачіпає безпеку всієї Європи. Серед необхідних кроків вони назвали активніший обмін інформацією між Україною та європейськими партнерами, викриття рекрутингових мереж і протидію російській пропаганді.

За даними OBOZ.UA, на 2026 рік Міноборони РФ планувало укласти 18 500 контрактів з іноземцями, і за перші дев'ять місяців підписали вже 16 168 угод. Для порівняння: у 2022 році таких контрактів було 94, у 2023-му – 4067, а у 2024-му – 8877.

Проєкт "Хочу жити" фіксує найшвидше зростання в Африці та Латинській Америці. За дев'ять місяців 2026 року з російською армією підписали контракти 699 громадян Бурунді, 530 громадян Зімбабве і 503 громадянина Перу.

Раніше повідомлялося, що під час вересневих боїв російська армія втратила 50 тисяч військових, причому безповоротні втрати становлять не третину, а майже 60%. Паралельно в Москви стрімко зростають бюджетні витрати на війну, які мають досягти 17 трлн рублів.

Також Володимир Путін після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом погодився відновити тристоронні переговори щодо війни проти України. Новий раунд має розпочатися в десятих числах листопада.