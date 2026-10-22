Строитель, охранник, водитель, а затем – на фронт: как Россия массово вербует иностранцев в армию

Сначала предлагают работу строителя, охранника или водителя, затем проводят двухнедельную подготовку, а после этого отправляют на передовую. Быстрее всего ряды завербованных растут в Африке и Латинской Америке, и участники дискуссии в Киеве предупреждают об угрозе для всей Европы.

По состоянию на 1 октября 2026 года контракты с вооружёнными силами России подписали не менее 45 959 граждан из 151 страны и территории. Об этом сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по итогам дипломатической дискуссии в Киеве, посвященной масштабам российского вербовки. Данные привел представитель штаба Петр Яценко.

В частности, договоры с российской армией заключили 5451 гражданин из 43 африканских стран. Кремль пользуется экономической уязвимостью населения стран Глобального Юга — Латинской Америки, Африки, стран Ближнего Востока и других. Потенциальным контрактникам обещают зарплату от 2000 до 3000 долларов в месяц, российское гражданство, работу или образование.

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Вместо этого людей отправляют воевать против Украины вместо того, чтобы занимать гражданские должности. Сначала им предлагают вакансии строителей, охранников или водителей, а после двухнедельной подготовки отправляют на передовую.

Эта кампания, как отмечают в штабе, является частью более широкой стратегии Москвы, которая включает распространение антизападных нарративов, манипулирование темой колониализма и усиление влияния в странах Глобального Юга.

Участники дискуссии подчеркнули, что вербовка иностранцев затрагивает безопасность всей Европы. Среди необходимых мер они назвали более активный обмен информацией между Украиной и европейскими партнерами, разоблачение рекрутинговых сетей и противодействие российской пропаганде.

По данным OBOZ.UA, на 2026 год Минобороны РФ планировало заключить 18 500 контрактов с иностранцами, и за первые девять месяцев уже было подписано 16 168 соглашений. Для сравнения: в 2022 году таких контрактов было 94, в 2023-м — 4067, а в 2024-м — 8877.

Проект "Хочу жить" отмечает самый быстрый рост в Африке и Латинской Америке. За девять месяцев 2026 года контракты с российской армией подписали 699 граждан Бурунди, 530 граждан Зимбабве и 503 гражданина Перу.

Ранее сообщалось, что в ходе сентябрьских боев российская армия потеряла 50 тысяч военнослужащих, причем безвозвратные потери составляют не треть, а почти 60%. Параллельно с этим у Москвы стремительно растут бюджетные расходы на войну, которые должны достичь 17 трлн рублей.

Кроме того, Владимир Путин после встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом согласился возобновить трехсторонние переговоры по поводу войны против Украины. Новый раунд должен начаться в десятых числах ноября.