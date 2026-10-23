Воевала на стороне РФ и хотела выехать в ЕС с украинским паспортом: СБУ задержала бывшую медсестру

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на Волыни бывшую медсестру из Донецка, которая воевала против Украины в составе российских вооруженных формирований. Женщина прибыла в Украину через Беларусь, намереваясь получить новый загранпаспорт для дальнейшего переезда в Европейский Союз на постоянное жительство.

Её обнаружили в международном пункте пропуска "Доманово", а затем задержали в отеле в городе Ковель, где она временно остановилась. По данным следствия, в конце февраля 2022 года женщина добровольно вступила в 91-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ. Во время службы в рядах оккупационных войск она получила звание сержанта и оставалась в их составе до августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ задержала женщину из Донецка Фото: СБУ

После увольнения из рядов армии агрессора она планировала выехать из оккупированной части Донецкой области в ЕС, для чего ей требовался украинский загранпаспорт. Во время обыска у неё изъяли российский паспорт, документы о прохождении военной службы в армии РФ, удостоверение ветерана, выданное государством-агрессором, а также российские рубли.

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Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что 34-летний гражданин России Иван Столбов был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в связи с "донатами" украинской организации.

Кроме того, российский космонавт, 32-летний Алексей Зубрицкий, который отправился в космос 8 апреля, был приговорен к тюремному заключению за государственную измену и дезертирство.