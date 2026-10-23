Воювала за РФ і хотіла виїхати до ЄС з українським паспортом: СБУ затримала ексмедсестру

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали на Волині колишню медсестру з Донецька, яка воювала проти України у складі російських збройних формувань. Жінка прибула в Україну через Білорусь, маючи намір отримати новий закордонний паспорт для подальшого переїзду до Європейського Союзу на постійне проживання.

Її виявили в міжнародному пункті пропуску "Доманове", а згодом затримали в готелі в місті Ковель, де вона тимчасово зупинилася. За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року жінка добровільно вступила до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу ЗС РФ. Під час служби в лавах окупаційних військ вона отримала звання сержанта і залишалася в їхньому складі до серпня 2024 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ затримала жінку з Донецька Фото: СБУ

Після звільнення з лав армії агресора вона планувала виїхати з окупованої частини Донеччини до ЄС, для чого їй був потрібен український закордонний паспорт. Під час обшуку в неї вилучили російський паспорт, документи про проходження військової служби в армії РФ, посвідчення ветерана, видане державою-агресором, а також російські рублі.

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Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 34-річного громадянина Росії Івана Столбова засудили до 13 років колонії суворого режиму за державну зраду через "донати" українській організації.

Крім того, російський космонавт, 32-річний Олексій Зубрицький, який полетів у космос 8 квітня, отримав термін за державну зраду і дезертирство.