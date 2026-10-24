Вернулась из Португалии и вступила в ряды ВСУ: скончалась журналистка и ветеранка Елена Шарговская

Ушла из жизни журналистка, переводчица и ветеран Елена Шарговская с позывным "Джейн".

В субботу, 24 октября, скончалась Елена Шарговская. Об этом сообщает издание "Новинарня", в котором в свое время работала журналистка.

Елена, как сообщается в издании, обладала богатым опытом работы в сфере СМИ, работая журналисткой, переводчицей, специалистом по SMM и редактором в различных изданиях, на телевидении, в книжном издательстве и т. д.

В 2015 году Елена стала волонтёром Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова и медицинского батальона "Госпитальеры", активно боролась за право женщин служить в Вооружённых силах на равных.

Елена Шарговская Фото: Соцсети

Полномасштабное вторжение застало женщину в Португалии. Из-за травмы "Джейн" не смогла сразу вернуться домой, но помогала Украине в качестве волонтёра. И 10 сентября 2022 года, в свой день рождения, Елена пошла по мобилизации в Интернациональный легион ВСУ. В августе 2024 года из-за состояния здоровья Елена была вынуждена уволиться с военной службы.

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После демобилизации продолжила волонтерскую деятельность в движении "Ветеранка", помогая с материально-техническим обеспечением подразделений на передовой.

"Делай, что считаешь нужным, а там как получится", — так коллеги Елены Шарговской передают её жизненный девиз.

Командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич поблагодарила "Джейн" за то, что она решила стать госпитальеркой, и за каждую спасённую жизнь на самых горячих участках передовой.

Фокус писал, что в январе стало известно о внезапной смерти украинского журналиста и блогера Дениса Безлюдько.

Также напомним, что в результате атаки российских войск на бизнес-центр Compass FM в Киеве погибла 29-летняя журналистка Мария Ивженко.