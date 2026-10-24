Повернулася з Португалії та долучилася до ЗСУ: померла журналістка та ветеранка Олена Шарговська

Пішла в засвіти журналістка, перекладачка та ветеранка Олена Шарговська з позивним "Джейн".

У суботу, 24 жовтня, пішла з життя Олена Шарговська. Про це повідомляє видання "Новинарня", у якому свого часу працювала журналістка.

Олена, як пишуть у виданні, мала багатий досвід у медіа, працюючи журналісткою, перекладачкою, SMM-фахівчинею та редакторкою у різних виданнях, на телебаченні, у книговидавництві тощо.

У 2015 році Олена стала доброволицею Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова та медичного батальйону "Госпітальєри", активно виборювала право жінок служити в Збройних силах на рівних.

Олена Шарговська Фото: Соцмережi

Повномасштабне вторгнення застало жінку в Португалії. Через травму "Джейн" не змогла повернутися додому одразу, але допомагала Україні як волонтерка. І 10 вересня 2022-го року, на свій день народження Олена пішла по мобілізації в Інтернаціональний легіон ЗСУ. У серпні 2024-го року через стан здоров'я Олена була змушена звільнитися з військової служби.

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Після демобілізації продовжила волонтерську діяльність у русі "Ветеранка", допомагаючи з матеріально-технічним забезпеченням підрозділів на передовій.

"Роби, що вважаєш за потрібне, а далі будь що буде", — передають колеги Олени Шарговської її життєве гасло.

Командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич подякувала "Джейн" за вибір бути госпітальєркою та кожне врятоване життя на найгарячіших ділянках передової.

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