Google выдает результаты на русском языке по запросам на украинском: ВСУ обратились с жалобой

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская направила официальное письмо в головной офис компании Google в связи с некорректной работой поисковых алгоритмов.

Поводом для обращения стали жалобы украинских военнослужащих и ветеранов на то, что система выдает русскоязычные результаты на украиноязычные запросы из-за географической привязки пользователей. Об этом языковой омбудсмен сообщила в интервью Цензор.нет. Она подчеркнула важность защиты языкового присутствия в цифровой среде.

"Военнослужащие подняли актуальный вопрос — о языковом присутствии в цифровой среде. Например, когда на украиноязычный запрос в поисковике система выдает русскоязычные результаты исключительно из-за географической привязки пользователя. Мы уже обратились с официальным письмом в головной офис Google по поводу корректности алгоритмов выдачи", — отметила Елена Ивановская.

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По её словам, без должного внимания со стороны государства и системных инвестиций в цифровизацию языка Украина рискует потерять молодое поколение, для которого виртуальное пространство является основной средой обитания.

Среди других стратегических шагов омбудсмен назвала создание полного Государственного электронного тезауруса украинского языка со всеми словоформами и диалектами, что необходимо для качественного обучения больших языковых моделей (LLM).

Напомним, 27 сентября 2026 года компания Google отметила 28-ю годовщину со дня основания. В честь этой годовщины "Фокус" собрал три интересных факта из истории поисковой системы.

Кроме того, ранее омбудсмен сообщала, что в киевском театре продолжают ставить спектакли на русском языке.