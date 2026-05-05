В киевском театре продолжают ставить спектакли на русском языке, — обмудсменка

В киевских театрах почти не осталось спектаклей на русском языке: вместо них появляются украиноязычные постановки. В то же время в одном из театров столицы таки были выявлены факты того, что часть спектаклей ставят на русском языке.

Об этом рассказала уполномоченная по защите государственного языка в Украине Елена Ивановская. По ее словам, речь идет о театре "Темный софит". Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник в Киеве, представляя годовой отчет деятельности языкового омбудсмена в 2025 году, передает "Интерфакс-Украина".

"Особенно важно отметить театральную сферу. Русскоязычные спектакли практически исчезли из репертуаров, уступив место живому украинскому слову", — сказала Ивановская.

По ее словам, спектакли на русском в театре "Темный софит" — это "досадный инцидент". В то же время этот факт был выявлен после проведения государственного контроля.

"Мы активно работаем в том направлении, и надеемся, что их репертуар будет изменен", — подчеркнула Ивановская.

В самом театре пока никак не отреагировали на заявление омбудсмена. В то же время в анонсах, которые публикуются, есть информация о том, что спектакли даются в том числе и на русском языке.

На сайте есть информация о том, что театр был основан в 2016 году, Еленой и Александром Неволько, при поддержке небольшого творческого коллектива.

"Театр отличает уникальный авторский репертуар и оригинальные спектакли о любви и отношениях, с эротическим подтекстом. При театре действует школа актерского мастерства, а также детская театральная студия (временно закрыта)".

Анонсы спектакля на сайте также дублируются на русском, а снизу есть информация о языке спектакля.

Ранее Ивановская сообщила, что в 2025 году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило почти 3000 жалоб о нарушении языкового законодательства. Почти половина из них касались сферы обслуживания.

