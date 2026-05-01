Существенно больше, чем в прошлом году: сколько и какие жалобы прислали украинцы на языковые нарушения

В 2025 году к Уполномоченному по защите государственного языка поступило почти 3000 жалоб о нарушении языкового законодательства. Почти половина из них касались сферы обслуживания.

При этом за 2025 год количество постановлений по делам об административных нарушениях выросло вдвое — 706 против 332 в 2024 году. Об этом говорится в годовом отчете деятельности Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской.

По итогам рассмотрения дел 404 из 706 правонарушителей получили официальное предупреждение, а в 95 делах применили наказание в виде штрафа.

Всего в 2025 году Ивановская получила 2888 жалоб о нарушении языкового законодательства. В 2024 году их было 2186.

Почти половина жалоб касается сферы обслуживания — 1426 жалоб (49,4% от общего количества). Рост относительно прошлого года в этой сфере составил 22%.

Существенно увеличилось количество жалоб в сфере рекламы — 547 против 325 в 2024 году (рост на 68,3%).

Заметно возросло количество обращений в отношении органов государственной власти и местного самоуправления — 115 против 72 в 2024-м.

Наибольший же рост касался сферы культуры — с 62 в 2024 до 142 в 2025 году.

Было и уменьшение количества жалоб в двух сферах:

деятельности правоохранительных органов, Вооруженных силах и других силовых структур — с 43 до 33 (на 23,3%);

сфере спорта — с 28 до 26 (на 7,1%).

Типы жалоб Фото: Скриншот

В региональном разрезе лидерами по количеству жалоб являются Киев (1117), Одесская (445), Харьковская (374) и Днепропетровская (261) области. Суммарно на эти четыре региона приходится 76,1% всех обращений за 2025 год.

Распределение по регионам Фото: Скриншот

В 76,9% случаев (773 дела) из 1117 открытых производств для проверки было подтверждено нарушение языкового закона. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом (72,2%). По результатам проведенной работы 548 нарушений устранили полностью, еще 31 — частично.

Количество постановлений по делам об административных правонарушениях за год выросло вдвое — с 332 до 706. При этом в 95 делах был наложен штраф, а 196 производств просто закрыли в связи с истечением двухмесячного срока наложения административного взыскания.

Еще в 11-ти случаях дела закрыли в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В целом доля закрытых производств составляет 29,3%, тогда как в 2024-м этот показатель составлял 26,5%.

Ранее Елена Ивановская заявила, что все, кто считают себя homo sapiens, перешли на украинский.

Напомним, что электронная петиция с требованием заблокировать русскоязычные версии сайтов в Украине набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должно рассмотреть правительство.

Ранее Игорь Кондратюк заявил, что тем, кому не нравится, что во Львове разговаривают на украинском и обращаются к ним на государственном языке, нужно поехать в Польшу, ведь поляки менее толерантны и быстрее научат таких лиц своему языку.