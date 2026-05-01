Суттєво більше, ніж минулоріч: скільки та які скарги надіслали українці на мовні порушення

В 2025 році до Уповноваженої із захисту державної мови надійшло майже 3000 скарг щодо порушення мовного законодавства. Майже половина з них стосувалися сфери обслуговування.

При цьому за 2025 рік кількість постанов у справах про адміністративні порушення зросла вдвічі — 706 проти 332 у 2024 році. Про це йдеться у річному звіті діяльності Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.

За підсумками розгляду справ 404 з 706 правопорушника отримали офіційне попередження, а в 95 справах застосували покарання у вигляді штрафу.

Загалом у 2025 році Івановська отримала 2888 скарг стосовно порушення мовного законодавства. У 2024 році їх було 2186.

Майже половина скарг стосується сфери обслуговування — 1426 скарг (49,4% від загальної кількості). Зростання відносно минулого року у цій сфері склало 22%.

Суттєво збільшилася кількість скарг у сфері реклами — 547 проти 325 у 2024 році (зростання на 68,3%).

Помітно зросла кількість звернень щодо органів державної влади та місцевого самоврядування — 115 проти 72 у 2024-му.

Найбільше ж зростання стосувалося сфери культури — з 62 у 2024 до 142 у 2025 році.

Було і зменшення кількості скарг у двох сферах:

діяльності правоохоронних органів, Збройних силах та інших силових структур — з 43 до 33 (на 23,3%);

сфері спорту — з 28 до 26 (на 7,1%).

Типи скарг Фото: Скриншот

У регіональному розрізі лідерами за кількістю скарг є Київ (1117), Одеська (445), Харківська (374) й Дніпропетровська (261) області. Сумарно на ці чотири регіони припадає 76,1% усіх звернень за 2025 рік.

Розподіл за регіонами Фото: Скриншот

У 76,9% випадків (773 справи) з 1117 відкритих проваджень для перевірки було підтверджено порушення мовного закону. Цей показник зріс, порівняно з минулим роком (72,2%). За результатами проведеної роботи 548 порушень усунули повністю, ще 31 — частково.

Кількість постанов у справах про адміністративні правопорушення за рік зросла вдвічі — з 332 до 706. При цьому в 95 справах було накладено штраф, а 196 проваджень просто закрили у зв'язку із закінченням двомісячного строку накладення адміністративного стягнення.

Ще в 11-ти випадках справи закрили у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Загалом частка закритих проваджень становить 29,3%, тоді як у 2024-му цей показник складав 26,5%.

