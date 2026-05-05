У київському театрі продовжують ставити вистави російською мовою, — обмудсманка

У київських театрах майже не залишилося вистав російською мовою: замість них з'являються україномовні постановки. Водночас в одному з театрів столиці таки були виявлені факти того, що частину вистав ставлять російською мовою.

Про це розповіла уповноважена із захисту державної мови в Україні Олена Івановська. За її словами, йдеться про театр "Темний софіт". Про це вона сказала на прес-конференції у вівторок в Києві, представляючи річний звіт діяльності мовного омбудсмена у 2025 році, передає "Інтерфакс-Україна".

"Особливо важливо відзначити театральну сферу. Російськомовні вистави практично зникли репертуарів, поступившись місцем живому українському слову", – сказала Івановська.

За її словами, вистави російською в театрі "Темний софіт" — це "прикрий інцидент". Водночас цей факт було виявлено після проведення державного контролю.

"Ми активно працюємо в тому напрямку, і сподіваємося, що їх репертуар буде змінений", — наголосила Івановська.

У самому театрі наразі ніяк не відреагували на заяву омбудсманки. Водночас в анонсах, які публікуються, є інформація про те, що вистави даються зокрема і російською мовою.

На сайті є інформація про те, що театр було засновано в 2016 році, Оленою і Олександром Неволько, за підтримки невеликого творчого колективу.

"Театр відрізняє унікальний авторський репертуар та оригінальні вистави про любов і стосунки, з еротичним підтекстом. При театрі діє школа акторської майстерності, а також дитяча театральна студія (тимчасово закрита)".

Анонси вистави на сайті також дублюються російською, а знизу є інформація про мову вистави.

Раніше Івановська повідомила, що в 2025 році до Уповноваженої із захисту державної мови надійшло майже 3000 скарг щодо порушення мовного законодавства. Майже половина з них стосувалися сфери обслуговування.

