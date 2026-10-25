Google видає російською на запити українською: ЗСУ поскаржилися мовній омбудсменці

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська надіслала офіційний лист до головного офісу компанії Google щодо некоректної роботи пошукових алгоритмів.

Приводом для звернення стали скарги українських військовослужбовців та ветеранів на те, що система видає російськомовні результати на україномовні запити через географічну прив'язку користувачів. Про це мовна омбудсменка повідомила в інтерв'ю Цензор.нет. Вона наголосила на важливості захисту мовної присутності в цифровому середовищі.

"Військовослужбовці порушували слушне питання — мовну присутність у цифровому середовищі. Наприклад, коли на україномовний запит у пошуковику система видає російськомовні результати лише через географічну прив'язку користувача. Ми вже звернулися з офіційним листом до головного офісу Google щодо коректності алгоритмів видачі", — зазначила Олена Івановська.

Видео дня

За її словами, без належної державної уваги та системних інвестицій у цифровізацію мови Україна ризикує втратити молоде покоління, для якого віртуальний простір є основним середовищем існування.

Серед інших стратегічних кроків омбудсменка назвала створення повного Державного електронного тезаурусу української мови з усіма словоформами та діалектами, що необхідно для якісного навчання великих мовних моделей (LLM).

Нагадаємо, 27 вересня 2026 року компанія Google відзначила 28-ту річницю з дня заснування. На честь річниці Фокус зібрав три цікаві факти з історії пошукової системи.

Крім того, раніше омбудсменка повідомляла, що у київському театрі продовжують ставити вистави російською мовою.