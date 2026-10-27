Использовал мотопараплан: украинец пересек границу с Молдовой необычным способом (видео)

В понедельник, 26 октября, пограничная полиция Республики Молдова задержала мужчину с украинским гражданством, который незаконно пересек границу между странами. Для этого он воспользовался моторным летательным аппаратом.

До этого молдавские правоохранители получили информацию от своих украинских коллег о том, что неизвестный мужчина пытается нелегально пересечь границу в направлении Черновцы (Украина) — Ларга (Республика Молдова). Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Правоохранители в конце концов обнаружили украинца примерно в 2000 метрах от государственной границы. Во время проверки мужчина попросил предоставить ему убежище на территории Молдовы.

Украинец незаконно пересек границу с Молдовой на мотопараплане

В настоящее время молдавские пограничники продолжают расследовать все обстоятельства инцидента

Этот инцидент также подтвердили в Министерстве обороны Республики Молдова. Там уточнили, что сообщение о пролете мужчины на мотопараплане поступило в 13:13, а уже в 13:32 летательный аппарат был обнаружен на территории страны.

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"Пограничная полиция Республики Молдова расследует этот случай незаконного пересечения границы Республики Молдова", — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что подобные инциденты происходят уже не впервые. Недавно в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время задержания нарушителя границы с Молдовой произошел инцидент: тогда в результате преследования мужчины двух украинских пограничников задержали молдавские правоохранители.

Вскоре после этого Молдова направила Украине ноту протеста в связи с инцидентом с пограничниками на Днестре. В Кишиневе заявили, что действия украинских пограничников "не соответствуют никаким этическим нормам и не являются нормальными".