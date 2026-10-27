Скористався мотопарапланом: українець перетнув кордон з Молдовою у незвичний спосіб (відео)

У понеділок, 26 жовтня, прикордонна поліція Республіки Молдова виявили чоловіка з українським громадянством, який у незаконний спосіб перетнув кордон між країнами. Для цього він скористався моторним літальним апаратом.

Перед цим молдовські правоохоронці отримали інформацію від своїх українських колег про те, що невідомий чоловік намагається нелегально перетнути кордон на напрямку Чернівці (Україна) – Ларга (Республіка Молдова). Про це повідомили у прикордонній поліції Молдови.

Правоохоронці зрештою виявили українця приблизно за 2000 метрів від державного кордону. Під час перевірки чоловіка він попросив надати йому притулок на території Молдови.

Українець незаконно перетнув кордон з Молдовою на мотопараплані

Наразі молдовські прикордонники продовжують розслідувати всі обставини інциденту

Цей інцидент також підтвердили у Міністерстві оборони Республіки Молдова. Там уточнили, що повідомлення про проліт чоловіка на мотопараплані надійшло о 13:13, а вже о 13:32 літальний апарат було знайдено на території країни.

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"Прикордонна поліція Республіки Молдова розслідує цей випадок незаконного перетину кордону Республіки Молдова", — наголосили у відомстві.

Варто зауважити, що подібні інциденти трапляються вже не вперше. Нещодавно у Державній прикордонній службі України повідомили, що під час затримання порушника кордону з Молдовою стався інцидент: тоді внаслідок переслідування чоловіка двох українських прикордонників затримали молдовські правоохоронці.

Невдовзі після цього Молдова висловила ноту протесту Україні через інцидент із прикордонниками на Дністрі. У Кишиневі заявили, що те, що зробили українські прикордонники, "не відповідає жодним етичним нормам і не є нормальним".