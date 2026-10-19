"Ніщо не виправдовує": Молдова висловила ноту протесту Україні через інцидент із прикордонниками на Дністрі

Молдова надіслала ноту протесту Україні після гучного інциденту з українськими прикордонниками, які під час переслідування чоловіка на Дністрі перетнули кордон. Також у Кишиневі заявили, що людина, яку намагалися перехопити, попросила притулку в країні і, ймовірно, його отримає.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки Молдови Ліліан Карп повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сталося щонайменше кілька інцидентів, коли українські громадяни незаконно перетинали кордон. Про це пише видання Newsmaker.

Попри такі випадки, як наголосив Карп, це не виправдовує дій прикордонників. Тому Кишинів розіслав ноти протесту українському посольству й іншим органам влади.

"Ми бачимо спробу українських прикордонників, які, на жаль, дозволили собі перетнути лінії розмежування кордону, що є серйозним порушенням", — наголосив посадовець.

Ліліан Карп підкреслив, що дії прикордонних служб "ніщо не виправдовує". При цьому немає різниці у тому, чи був перетин кордону між країнами законним.

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"Те, що зробили українські прикордонники, не відповідає жодним етичним нормам і не є нормальним", — підкреслив чиновник.

Інцидент з українськими прикордонниками на Дністрі — що відомо

Кілька днів тому у мережі поширилося відео, на якому люди на березі річки звинувачували осіб у військовій формі у спробі нібито втопити чоловіка, який перетнув кордон між Україною та Молдовою. У Державній прикордонній службі України заявили про інцидент, який стався під час затримання порушника. Прокуратура Молдови відкрила кримінальне провадження через незаконне порушення кордону. Молдавська поліція затримала обох українських прикордонників для проведення процесуальних дій.

18 жовтня видання TRM повідомило, що затриманих у Молдові двох українських прикордонників передали Україні. Усі вилучені у них речі, зокрема човен, конфіскували.