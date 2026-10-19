"Ничто не оправдывает": Молдова направила ноту протеста Украине в связи с инцидентом с пограничниками на Днестре

Молдова направила ноту протеста Украине после громкого инцидента с украинскими пограничниками, которые во время преследования мужчины на Днестре пересекли границу. Также в Кишиневе заявили, что человек, которого пытались перехватить, попросил убежища в стране и, вероятно, его получит.

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Молдовы Лилиан Карп сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло как минимум несколько инцидентов, когда украинские граждане незаконно пересекали границу. Об этом пишет издание Newsmaker.

Несмотря на такие случаи, как подчеркнул Карп, это не оправдывает действий пограничников. Поэтому Кишинев направил ноты протеста украинскому посольству и другим органам власти.

"Мы наблюдаем попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линии разграничения границы, что является серьезным нарушением", — подчеркнул чиновник.

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Лилиан Карп подчеркнул, что действия пограничных служб "ничем не оправдываются". При этом не имеет значения, было ли пересечение границы между странами законным.

"То, что сделали украинские пограничники, не соответствует никаким этическим нормам и не является нормальным", — подчеркнул чиновник.

Инцидент с украинскими пограничниками на Днестре — что известно

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором люди на берегу реки обвиняли лиц в военной форме в попытке якобы утопить мужчину, пересекшего границу между Украиной и Молдовой. В Государственной пограничной службе Украины заявили об инциденте, произошедшем во время задержания нарушителя. Прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело в связи с незаконным пересечением границы. Молдавская полиция задержала обоих украинских пограничников для проведения процессуальных действий.

18 октября издание TRM сообщило, что двух украинских пограничников, задержанных в Молдове, передали Украине. Все изъятые у них вещи, в том числе лодка, были конфискованы.