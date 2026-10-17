Преследовали мужчину: в Молдове задержали двух украинских пограничников (видео)

В сети распространяют видео, на котором люди на берегу обвиняют военных в попытке утопить убегающего мужчину. По словам очевидцев, его якобы избивали веслом.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как люди на берегу реки обвиняют людей военной форме в том, что они пытались утопить мужчину, пересекшего границу между Украиной и Молдовой. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время задержания нарушителя границы с Молдовой произошел инцидент. Проводится служебное расследование. Прокуратура Молдовы открыла уголовное производство из-за незаконного пересечения границы.Фокус разбирался в ситуации.

Согласно сообщению Пограничной полиции Республики Молдова, 15 октября 2026 года вблизи села Голошница двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли украинско-молдавскую границу при попытке задержать гражданина Украины.

Видео дня

Молдавская полиция взяла под стражу обоих украинских пограничников для проведения предусмотренных законом процессуальных действий. Материалы дела переданы в прокуратуру, которая распорядилась возбудить уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

В комментарии "Украинской правде" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил инцидент на границе и заявил о том, что проводится служебное расследование.

По словам Демченко, украинские пограничники в Винницкой области обнаружили, что мужчина пытается переплыть реку Днестр и попасть в Молдову. Во время задержания мужчина оказал сопротивление. У лодки, на которой находились украинские пограничники отказал мотор и ее прибило к молдавскому берегу. Там группа лиц угрожала пограничному отряду и вытащила лодку на берег. Мужчина, который пересек границу, был задержан молдавской полицией.

Напоминаем, что за границей не всегда можно избежать мобилизации. Сам по себе статус временной защиты не делает украинца военнообязанным в другой европейской стране, но правила в разных государствах различаются. Есть страна, где закон при определенных условиях допускает военную обязанность даже для иностранцев.

Также напоминаем, что Россия может готовиться к войне с НАТО. Москва начала заполнять бронетехникой базы хранения после того, как они были опустошены в первые 2 года полномасштабной войны с Украиной.