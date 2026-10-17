Переслідували чоловіка: у Молдові затримали двох українських прикордонників (відео)

У мережі поширюється відео, на якому люди на березі звинувачують військових у спробі втопити чоловіка, що втікає. За словами очевидців, його нібито били веслом.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як люди на березі річки звинувачують осіб у військовій формі в тому, що вони намагалися втопити чоловіка, який перетнув кордон між Україною та Молдовою. У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час затримання порушника кордону з Молдовою стався інцидент. Проводиться службове розслідування. Прокуратура Молдови відкрила кримінальне провадження через незаконне перетинання кордону. Фокус розбирався в ситуації.

Згідно з повідомленням Прикордонної поліції Республіки Молдова, 15 жовтня 2026 року поблизу села Голошниця двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули українсько-молдавський кордон, намагаючись затримати громадянина України.

Видео дня

Молдавська поліція затримала обох українських прикордонників для проведення передбачених законом процесуальних дій. Матеріали справи передано до прокуратури, яка дала вказівку порушити кримінальну справу за фактом незаконного перетину державного кордону.

У коментарі для "Української правди" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив інцидент на кордоні та заявив, що триває службове розслідування.

За словами Демченка, українські прикордонники у Вінницькій області виявили, що чоловік намагається переплисти річку Дністер і потрапити до Молдови. Під час затримання чоловік чинив опір. У човна, на якому перебували українські прикордонники, відмовив мотор, і його прибило до молдавського берега. Там група осіб погрожувала прикордонному загону та витягла човен на берег. Чоловік, який перетнув кордон, був затриманий молдавською поліцією.

Нагадуємо, що за кордоном не завжди можна уникнути мобілізації. Сам по собі статус тимчасового захисту не робить українця військовозобов’язаним в іншій європейській країні, але правила в різних державах відрізняються. Є країна, де закон за певних умов допускає військовий обов’язок навіть для іноземців.

Також нагадуємо, що Росія, можливо, готується до війни з НАТО. Москва почала заповнювати бази зберігання бронетехнікою після того, як вони були спустошені протягом перших двох років повномасштабної війни з Україною.