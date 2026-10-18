Инцидент на Днестре: задержанных в Молдове пограничников вернули в Украину

Двое украинских пограничников, задержанных в Молдове во время погони за уклонистом за незаконное пересечение границы, были переданы украинским властям. Все изъятые у них вещи были конфискованы.

Задержанные 15 октября на территории Республики Молдова двое представителей ГПСУ, пытавшихся задержать гражданина Украины на реке Днестр, были переданы украинской стороне. Об этом сообщает TRM.

Источники молдавского медиа в пограничной полиции подтвердили, что представители украинской госпрогранслужбы были вооружены. Все изъятые вещи, включая лодку, были конфискованы в рамках уголовного расследования, однако прокуратура решила не задерживать стражей границы, обязав их прибывать на допросы по вызову.

TRM пишет, что в результате инцидента, который произошел недалеко от села Голошница Сорокского района, пострадал психолог, 49-летний киевлянин Алексей Коваль, который пытался переплыть Днестр, чтобы добраться до своей семьи, покинувшей Украину.

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По его словам, во время пересечения реки его преследовала лодка с пограничниками, которые якобы пытались его покалечить винтом лодки. Местные жители на молдавском берегу вытащили украинца из воды. Алексей Коваль, как сообщается, поступил в районную больницу с сотрясением мозга, ссадинами и головными болями.

Пограничников же задержал патруль, а прокуратура возбудила уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса за незаконное пересечение государственной границы.

В свою очередь спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что из-за обмеления реки у лодки заглох двигатель и плавсредство отнесло к молдавскому берегу течением.

Напомним, что в Молдове задержали двух украинских пограничников, гнавшихся за мужчиной на лодке.

Также Фокус писал, что на границе задержали мужчину, который прибыл в Умань на празднование Рош ха-Шана. Выяснилось, что живущий в Израиле хасид имеет украинское гражданство и находился в розыске, поэтому его передали Национальной полиции.