Израильтянин оказался гражданином Украины: в ГПСУ раскрыли детали задержания хасида на границе

Государственная пограничная служба опровергла информацию о мобилизации гражданина Израиля на границе. По данным ведомства, этот мужчина также имеет украинское гражданство и находился в розыске, поэтому его передали Национальной полиции.

Государственная пограничная служба опровергла публикации в СМИ, в которых говорилось о якобы мобилизации израильтянина, возвращавшегося домой после Рош ха-Шана.

В ведомстве пояснили, что иностранные граждане на границе не проходят никаких проверок на предмет военного учета, а самих мобилизационных мероприятий в пунктах пропуска пограничники не проводят.

Однако при оформлении документов выяснилось, что пассажир имеет украинское гражданство. К тому же в базах данных военнообязанных он числился как находящийся в розыске.

В связи с этим мужчину, как того требуют закон и действующие процедуры, передали в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

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"Таким образом, информация о мобилизации иностранного гражданина непосредственно в пункте пропуска не соответствует фактическим обстоятельствам происшествия", — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что об этом случае написали израильские издания Walla и The Jerusalem Post. По их данным, на пограничном переходе с Румынией задержали 49-летнего Джонатана Карлинского Машака, брацлавского хасида из Иерусалима, воспитывающего шестерых детей. Он родом из Украины, но уже почти полтора десятка лет живет в Израиле.

Мужчина ехал рейсом компании "Derech Tzadikim", имея при себе израильский паспорт с отметкой о рождении в Советском Союзе. Его знакомый утверждает, что на границе услышали, как пассажир разговаривает на украинском языке, и после этого признали его украинским гражданином. Машака попросили выйти из автобуса, и с тех пор он не выходил на связь. Друг Натан говорил, что мужчину якобы отправили в Одессу на призыв, в то время как его жена обращалась за поддержкой в МИД Израиля.

Напомним, что для обеспечения порядка во время Рош га-Шана в Умань прибыли полицейские из Израиля. К могиле раввина Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, должны были съехаться до 45 тысяч верующих.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало паломникам принять во внимание, что в условиях российской агрессии государство не может полностью обеспечить безопасность иностранцев.