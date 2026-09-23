Возвращался из Умани в Израиль: на границе Украины мобилизовали хасида, – СМИ (фото)

На украинско-румынской границе мобилизовали 49-летнего хасида из Израиля, который возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани. Его жена говорит, что мужчину удерживают на военной базе под Одессой, и просит помощи в МИД Израиля. Официального комментария от украинской стороны на момент публикации новости не поступало.

Израильтянина Джонатана Карлинского Машака задержали на украинско-румынском пограничном переходе, когда он возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани. 49-летний брацлавский хасид из Иерусалима, отец шестерых детей, оказался в рядах украинской армии. Об этом пишут израильский портал Walla и The Jerusalem Post.

Мужчина родился в Украине и переехал в Израиль около 14 лет назад. Он ехал на автобусе компании "Derech Tzadikim" с израильским паспортом, в котором в графе "место рождения" было указано "Советский Союз". Однако, по словам друга, который был рядом, пограничники услышали украинский язык и определили его как гражданина Украины.

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Мужчину вывели из автобуса для проверки данных, и с тех пор его никто не видел. Он успел отправить электронное письмо с объяснением ситуации и дважды позвонить жене, однако она не ответила, а когда перезвонила, услышала автоответчик на украинском языке.

Друг Натан рассказал, что впоследствии связь прервалась совсем, а ему сообщили о переводе Машака в Одессу для призыва.

"Он ездил в Умань на протяжении многих лет, даже после начала войны, и его никогда не останавливали. Он, видимо, думал, что, поскольку у него израильское гражданство, у него больше не будет никаких проблем в Украине".

49-летний Джонатан Карлинский Машака. Фото: Walla

Его жена Одель призналась, что больше всего сожалеет о пропущенных звонках. По ее информации, мужа содержат на военной базе недалеко от Одессы.

"Пока он держится, с их точки зрения он держится. До 60 лет они не освобождают людей из армии. Сейчас все непонятно. Мы до сих пор не знаем точно, что произойдет или как мы можем ему помочь", — сказала она.

Женщина уже обратилась в МИД, но там объяснили, что действия украинской стороны были законными. Близкие также опасаются, что в армии мужчина не сможет соблюдать религиозные предписания, в частности касающиеся кошерной пищи. В МИД Израиля ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что для усиления охраны правопорядка во время Рош ха-Шана в Умань прибыли израильские полицейские. К могиле раввина Нахмана, основателя брацлавского хасидизма, ожидалось до 45 тысяч паломников.

Кроме того, МИД Украины призвал хасидов, планировавших паломничество, учесть, что из-за российской агрессии невозможно гарантировать иностранцам полную безопасность.