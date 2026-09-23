Повертався з Умані в Ізраїль: на кордоні України мобілізували хасида, – ЗМІ (фото)

На українсько-румунському кордоні мобілізували 49-річного хасида з Ізраїлю, який повертався додому після святкування Рош га-Шана в Умані. Його дружина каже, що чоловіка утримують на військовій базі під Одесою, і просить допомоги в МЗС Ізраїлю. Офіційного коментаря від української сторони на момент публікації новини не надходило.

Ізраїльтянина Джонатана Карлінського Машака затримали на українсько-румунському прикордонному переході, коли він повертався додому після святкування Рош га-Шана в Умані. 49-річний брацлавський хасид із Єрусалима, батько шести дітей, потрапив до лав української армії. Про це пише ізраїльський портал Walla та The Jerusalem Post.

Чоловік народився в Україні й переїхав до Ізраїлю близько 14 років тому. Він їхав автобусом компанії "Derech Tzadikim" з ізраїльським паспортом, де місцем народження зазначений Радянський Союз. Проте, за словами друга, який був поруч, прикордонники почули українську мову й визначили його як громадянина України.

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Чоловіка вивели з автобуса для перевірки даних, і відтоді його ніхто не бачив. Він устиг надіслати електронного листа з поясненням ситуації та двічі зателефонувати дружині, однак вона не відповіла, а передзвонивши, почула автовідповідач українською.

Друг Натан розповів, що згодом зв'язок зник зовсім, а йому повідомили про переведення Машака до Одеси для призову.

"Він подорожував до Умані роками, навіть після початку війни, і його ніколи не зупиняли. Він, мабуть, думав, що, оскільки він має ізраїльське громадянство, у нього більше не буде жодних проблем в Україні".

49-річний Джонатан Карлінський Машака. Фото: Walla

Його дружина Одель зізналася, що найбільше шкодує про пропущені дзвінки. За її інформацією, чоловіка тримають на військовій базі поблизу Одеси.

"Поки він тримається, з їхньої точки зору він тримається. До 60 років вони не звільняють людей з армії. Зараз все незрозуміло. Ми все ще не знаємо точно, що станеться або як ми можемо йому допомогти", – сказала вона.

Жінка вже звернулася до МЗС, але там пояснили, що дії українського боку були законними. Рідні також побоюються, що в армії чоловік не зможе дотримуватися релігійних приписів, зокрема щодо кошерної їжі. У МЗС Ізраїлю ситуацію поки не коментували.

Раніше повідомлялося, що для посилення охорони правопорядку під час Рош га-Шана до Умані прибули ізраїльські поліцейські. До могили рабина Нахмана, засновника брацлавського хасидизму, очікували до 45 тисяч паломників.

Також МЗС України закликало хасидів, які планували паломництво, врахувати, що через російську агресію повноцінну безпеку іноземцям гарантувати неможливо.