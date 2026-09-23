Ізраїльтянин виявився громадянином України: у ДПСУ розкрили деталі затримання хасида на кордоні

Державна прикордонна служба спростувала інформацію про мобілізацію громадянина Ізраїлю на кордоні. За даними відомства, чоловік має також українське громадянство і перебував у розшуку, тож його передали Нацполіції.

Державна прикордонна служба спростувала публікації ЗМІ, у яких ішлося про буцімто мобілізацію ізраїльтянина, що прямував додому після Рош га-Шана.

У відомстві пояснили, що іноземні громадяни на кордоні жодних перевірок щодо військового обліку не проходять, а самі мобілізаційні заходи в пунктах пропуску прикордонники не здійснюють.

Однак під час оформлення документів виявилося, що пасажир має українське громадянство. До того ж у базах військовозобов'язаних він значився як такий, що перебуває в розшуку.

Через це чоловіка, як передбачають закон і чинні процедури, передали Національній поліції, аби та продовжила перевірку.

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"Таким чином, інформація про мобілізацію іноземного громадянина безпосередньо у пункті пропуску не відповідає фактичним обставинам події", – підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що про цей випадок написали ізраїльські Walla та The Jerusalem Post. За їхніми даними, на переході з Румунією зупинили 49-річного Джонатана Карлінського Машака, брацлавського хасида з Єрусалима, який виховує шістьох дітей. Родом він з України, але вже майже півтора десятка років живе в Ізраїлі.

Чоловік їхав рейсом компанії "Derech Tzadikim", маючи при собі ізраїльський паспорт із позначкою про народження в Радянському Союзі. Його знайомий стверджує, що на кордоні почули, як пасажир спілкується українською, і після цього визнали його українським громадянином. Машака попросили вийти з автобуса, і надалі він на зв'язок не виходив. Друг Натан казав, що чоловіка нібито відправили до Одеси на призов, тоді як його дружина зверталася по підтримку до МЗС Ізраїлю.

Нагадаємо, що охороняти порядок під час Рош га-Шана в Умань приїхали поліцейські з Ізраїлю. До поховання рабина Нахмана, який заснував брацлавський хасидизм, мали з'їхатися до 45 тисяч вірян.

Крім того, українське МЗС радило паломникам зважити на те, що в умовах російської агресії держава не може повністю убезпечити іноземців.