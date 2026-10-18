Інцидент на Дністрі: затриманих у Молдові прикордонників повернули до України

Двох українських прикордонників, затриманих у Молдові під час переслідування ухилянта за незаконне перетинання кордону, було передано українським властям. Усі вилучені у них речі було конфісковано.

Двоє представників ДПСУ, яких 15 жовтня затримали на території Республіки Молдова під час спроби затримати громадянина України на річці Дністер, були передані українській стороні. Про це повідомляє TRM.

Джерела молдавського медіа у прикордонній поліції підтвердили, що представники української Державної прикордонної служби були озброєні. Усі вилучені речі, включаючи човен, були конфісковані в рамках кримінального розслідування, проте прокуратура вирішила не затримувати прикордонників, зобов’язавши їх з’являтися на допити за викликом.

TRM повідомляє, що внаслідок інциденту, який стався неподалік від села Голошниця Сороцького району, постраждав психолог, 49-річний киянин Олексій Коваль, який намагався переплисти Дністер, щоб дістатися до своєї родини, яка покинула Україну.

Видео дня

За його словами, під час переправи через річку його переслідував човен із прикордонниками, які нібито намагалися поранити його гвинтом човна. Місцеві жителі на молдавському березі витягли українця з води. Олексій Коваль, як повідомляється, потрапив до районної лікарні зі струсом мозку, саднами та головним болем.

Прикордонників затримав патруль, а прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 362 Кримінального кодексу за незаконне перетинання державного кордону.

У свою чергу, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко стверджує, що через мілину на річці у човна заглух двигун, і течія віднесла плавзасіб до молдавського берега.

Нагадаємо, що в Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували чоловіка на човні.

Також Фокус повідомляв, що на кордоні затримали чоловіка, який прибув до Умані на святкування Рош ха-Шана. З’ясувалося, що хасид, який мешкає в Ізраїлі, має українське громадянство і перебував у розшуку, тому його передали Національній поліції.