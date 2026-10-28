Ехал на концерт, а оказался в миграционном изоляторе: в Швеции задержали бывшего депутата Святаша

Дмитрий Святаш прилетел в Стокгольм на концерт Стиви Уандера, но вместо музыкального вечера оказался в миграционном изоляторе. На паспортном контроле сработал запрет на повторный въезд в Польшу, а теперь шведский суд решает его дальнейшую судьбу — в Украине бывшего депутата заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов" Дмитрия Святаша задержали в Швеции во время паспортного контроля в аэропорту Арланда недалеко от Стокгольма. В настоящее время он находится в миграционном изоляторе и может быть возвращен в Украину, где его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии России и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен. О задержании сообщило шведское издание Expressen.

Дмитрию Святашу 55 лет. В свое время он был одним из самых богатых людей Украины, однако в 2019 году уехал в Россию. А в июне 2024 года Печерский районный суд Киева заочно приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и мошенничестве, которое, по данным следствия, нанесло ущерб в размере 2,2 млрд грн. Теперь судьба бывшего народного депутата будет зависеть от решений шведских властей относительно его миграционного статуса и возможного возвращения в Украину.

Видео дня

Известно, что Святаш прибыл в Швецию 22 октября 2026 года. По словам его адвоката Марка Сафаряна, бывший депутат планировал посетить концерт американского певца Стиви Уандера, который проходил на арене 3Arena в Стокгольме в тот день. Однако во время паспортного контроля в аэропорту Арланда его задержала пограничная полиция и отказала ему во въезде.

По словам адвоката, основанием для отказа во въезде стало решение Польши, принятое в сентябре 2026 года, о запрете на повторный въезд. Сведения об этом ограничении были внесены в общую информационную систему стран Шенгенской зоны.

Отметим, что Святаш имеет гражданство Украины и России, однако при прохождении контроля он предъявил украинский паспорт.

Адвокат считает такое решение шведских правоохранительных органов политически мотивированным. Он заявил Expressen: "Этот парень — один из самых разыскиваемых в Украине, и они это знают, поэтому и поступают так".

Где сейчас находится бывший депутат

После задержания Святаша поместили в центр содержания Миграционного агентства Швеции в городе Мерста недалеко от Стокгольма.

Его адвокат обжаловал решение о содержании под стражей. В жалобе защитник утверждает, что для такой меры нет достаточных оснований, а решение является несоразмерным.

Кроме того, адвокат сообщил, что Святаш возражает против возвращения в Украину. В жалобе указано, что Дмитрий Святаш готов организовать возвращение в Россию.

27 октября шведский миграционный суд отказал защите в устном рассмотрении вопроса о содержании Святаша под стражей. При этом адвокату было предоставлено время до 10:00 28 октября для подачи письменных пояснений. После этого суд должен был вынести решение.

Важно, что задержание в Швеции и рассмотрение вопроса о пребывании в миграционном изоляторе сами по себе не означают автоматической экстрадиции в Украину. По состоянию на 27 октября публичного подтверждения того, что Украина уже направила Швеции официальный запрос об экстрадиции Святаша, не было.

Что известно о Дмитрии Святаше

Дмитрий Святаш был народным депутатом Верховной Рады IV–VIII созывов. В разные годы он представлял "Партию регионов", а в Верховной Раде VIII созыва — фракцию "Возрождение". В парламенте он работал с 2002 по 2019 год.

Кроме того, Дмитрий Святаш был известен как предприниматель, связанный с автомобильным бизнесом.

В 2019 году Святаш покинул Украину и уехал в Россию. В том же году его объявили в розыск по делу о мошенничестве и подделке документов. После начала полномасштабного вторжения РФ против него было возбуждено расследование по подозрению в государственной измене.

В ноябре 2024 года Интерпол отменил международный розыск Святаша после обжалования со стороны его защиты. Организация пришла к выводу, что запрос Украины не соответствовал установленным правилам.

За что Дмитрия Святаша осудили в Украине

Как сообщала Киевская городская прокуратура, в июне 2024 года Печерский районный суд Киева заочно приговорил Святаша к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В материалах дела говорится, что в 2022 году бывший депутат публиковал в Facebook посты, в которых отрицал вооружённую агрессию России против Украины, оправдывал оккупацию украинских территорий и призывал жителей захваченных районов сотрудничать с оккупационными властями.

Другая часть дела касалась кредита, который группа предприятий, связанная со Святашем, получила в банке. По версии обвинения, в период с 2008 по 2014 год экс-депутат организовал невозврат кредитных средств на сумму свыше 50 млн долларов.

В качестве залога банку передали около 200 объектов недвижимости и корпоративные права. Впоследствии, по данным прокуратуры, имущество переоформили на другие подконтрольные предприятия на основании поддельных документов. Это позволило избежать его взыскания для погашения долга. Убытки компании, выкупившей банковские долги, оценили в 2,2 млрд грн.

Судебное разбирательство проходило в отсутствие Святаша, но при участии его адвоката. Заочный приговор предусматривает 12 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Святаша также подозревают в государственной измене

Кроме того, в мае 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Святашу о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

По данным следствия, бывший депутат передал экс-депутату Олегу Царёву информацию о последствиях российского ракетного удара по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. СБУ заявляла, что Царёв впоследствии передал эти сведения российской стороне. Это подозрение является отдельным производством и не тождественно приговору, который Святаш получил в 2024 году.

Интересно, что после начала полномасштабного вторжения России его имя фигурировало в сообщениях украинских правоохранительных органов о пророссийской деятельности. В 2022 году появлялась информация, что российские власти могли рассматривать Святаша в качестве кандидата на руководящую должность в оккупированном Харькове в случае захвата города.

Напомним, в 2022 году СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша, которого в Украине заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии РФ и мошенничество на сумму 2,2 млрд гривен.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в отношении политтехнолога и владельца YouTube-канала "Исландия" Владимира Петрова с 14 января 2026 года ведется уголовное расследование по подозрению в государственной измене.