Їхав на концерт, а опинився у міграційному ізоляторі: у Швеції затримали екснардепа Святаша

Дмитро Святаш прилетів до Стокгольма на концерт Стіві Вандера, але замість музичного вечора опинився в міграційному ізоляторі. На паспортному контролі спрацювала заборона на повторний в’їзд до Польщі, а тепер шведський суд вирішує його подальшу долю — в Україні екснардепа заочно засудили до 12 років ув’язнення.

Колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Дмитра Святаша затримали у Швеції під час паспортного контролю в аеропорту Арланда поблизу Стокгольма. Наразі він перебуває в міграційному ізоляторі та може бути повернутий до України, де його заочно засудили до 12 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії та шахрайство на 2,2 млрд гривень. Про затримання повідомило шведське видання Expressen.

Дмитру Святашу 55 років. Свого часу він був одним із найбагатших людей України, однак у 2019 році виїхав до Росії. А в червні 2024 року Печерський районний суд Києва заочно засудив Святаша до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві, яке, за даними слідства, завдало збитків на 2,2 млрд грн. Тепер доля екснардепа залежатиме від рішень шведської влади щодо його міграційного статусу та можливого повернення до України.

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Відомо, що Святаш прибув до Швеції 22 жовтня 2026 року. За словами його адвоката Марка Сафаряна, колишній депутат планував відвідати концерт американського співака Стіві Вандера, який відбувався на арені 3Arena у Стокгольмі того дня. Втім, під час паспортного контролю в аеропорту Арланда його затримала прикордонна поліція та відмовила йому у в’їзді.

За словами захисника, підставою для відмови у в’їзді стало рішення Польщі у вересні 2026 року про заборону на повторний в’їзд. Відомості про це обмеження внесли до спільної інформаційної системи країн Шенгенської зони.

Зазначимо, що Святаш має громадянство України та Росії, однак під час проходження контролю він пред’явив український паспорт.

Адвокат вважає таке рішення правоохоронців Швеції політично мотивованим. Він заявив Expressen: "Цей хлопець — один із найбільш розшукуваних в Україні, і вони це знають, тому й роблять це".

Де зараз перебуває екснардеп

Після затримання Святаша помістили до центру утримання Міграційного агентства Швеції в місті Мерста поблизу Стокгольма.

Його адвокат оскаржив рішення про утримання під вартою. У скарзі захисник стверджує, що для такого заходу немає достатніх підстав, а рішення є непропорційним.

Також адвокат повідомив, що Святаш заперечує проти повернення в Україну. У скарзі зазначено, що Дмитро Святаш готовий організувати повернення до Росії.

Шведський міграційний суд 27 жовтня відмовив захисту в усному розгляді питання про утримання Святаша. Водночас адвокату надали час до 10:00 28 жовтня, щоб подати письмові пояснення. Після цього суд мав ухвалити рішення.

Важливо, що затримання у Швеції та розгляд питання про перебування в міграційному ізоляторі самі по собі не означають автоматичної екстрадиції в Україну. Станом на 27 жовтня публічного підтвердження того, що Україна вже направила Швеції офіційний запит про екстрадицію Святаша, не було.

Що відомо про Дмитра Святаша

Дмитро Святаш був народним депутатом Верховної Ради IV–VIII скликань. У різні роки він представляв "Партію регіонів", а у Верховній Раді VIII скликання — групу "Відродження". У парламенті він працював із 2002 до 2019 року.

Також Дмитро Святаш був відомий як підприємець, пов’язаний з автомобільним бізнесом.

У 2019 році Святаш залишив Україну та виїхав до Росії. Того ж року його оголосили в розшук у справі про шахрайство та підроблення документів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ проти нього розпочали розслідування за підозрою в державній зраді.

У листопаді 2024 року Інтерпол скасував міжнародний розшук Святаша після оскарження його захистом. Організація дійшла висновку, що український запит не відповідав установленим правилам.

За що Дмитра Святаша засудили в Україні

Як повідомляла Київська міська прокуратура, у червні 2024 року Печерський районний суд Києва заочно засудив Святаша до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В матеріалах справи йдеться про те, що у 2022 році колишній депутат публікував у Facebook дописи, в яких заперечував збройну агресію Росії проти України, виправдовував окупацію українських територій і закликав жителів захоплених районів співпрацювати з окупаційною владою.

Інша частина справи стосувалася кредиту, який група підприємств, пов’язана зі Святашем, отримала в банку. За версією обвинувачення, упродовж 2008–2014 років ексдепутат організував неповернення кредитних коштів на суму понад 50 млн доларів.

У заставу банку передали близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Згодом, за даними прокуратури, майно переоформили на інші підконтрольні підприємства за підробленими документами. Це дало змогу уникнути його стягнення для погашення боргу. Збитки компанії, яка викупила банківські борги, оцінили у 2,2 млрд грн.

Судовий розгляд відбувався за відсутності Святаша, але за участю його адвоката. Заочний вирок передбачає 12 років ув’язнення та конфіскацію майна.

Святаша також підозрюють у державній зраді

Окремо у травні 2023 року Служба безпеки України повідомила Святашу про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

За даними слідства, колишній депутат передав експарламентарю Олегу Царьову інформацію про наслідки російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. СБУ заявляла, що Царьов згодом передав ці відомості російській стороні. Ця підозра є окремим провадженням і не тотожна вироку, який Святаш отримав у 2024 році.

Цікаво, що після початку повномасштабного вторгнення Росії його ім’я фігурувало в повідомленнях українських правоохоронців щодо проросійської діяльності. У 2022 році з’являлася інформація, що російська влада могла розглядати Святаша як кандидата на керівну посаду в окупованому Харкові в разі захоплення міста.

Нагадаємо, у 2022 році СБУ оголосила в розшук колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого в Україні заочно засудили до 12 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії РФ та шахрайство на 2,2 млрд гривень.

Також Фокус писав про те, що проти політтехнолога та власника YouTube-каналу "Ісландія" Володимира Петрова з 14 січня 2026 року розслідують кримінальне провадження за підозрою у державній зраді.