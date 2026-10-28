Умер эксочельщик НКРЭКУ Валерий Тарасюк, дважды руководивший регулятором: причины смерти неизвестны

Валерий Тарасюк, дважды возглавлявший НКРЭКП и работавший членом этого регулятора, скончался. В комиссии причины смерти не уточнили. По данным СМИ, речь идет о дорожно-транспортном происшествии. Официального подтверждения этой версии нет.

Скончался Валерий Тарасюк, который в разные годы возглавлял Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и работал в ней в качестве члена. Об этом сообщили в самой НКРЭКУ.

Причину смерти в комиссии не уточнили, назвав случившееся трагической гибелью, когда "внезапно обрывается человеческая жизнь". "Интерфакс-Украина" со ссылкой на аналитический портал "Энергореформа" пишет, что причиной стало дорожно-транспортное происшествие, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Коллеги охарактеризовали Тарасюка не только как опытного руководителя и специалиста, но и как "коллегу, человека со своим характером, убеждениями, принципами" и "человека, которого знали, с которым спорили, находили решения, работали и просто общались".

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"Валерий Владимирович посвятил значительную часть своей профессиональной жизни энергетической отрасли Украины. В разные годы он возглавлял НКРЭКП, работал членом Комиссии, принимал непосредственное участие в принятии важных решений и изменений в сфере энергетики. Сегодня все профессиональные достижения отходят на второй план. Остается боль утраты", – говорится в заявлении коллектива.

Что известно о Валерии Тарасюке

Тарасюк родился в 1976 году в Николаевской области, в 1998 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На государственной службе он работал с 2014 года.

Тарасюк был членом регулятора в 2014–2016 годах, должность председателя НКРЭКП занимал с 2019 по 2022 год, а в 2024 году вернулся к руководству комиссией и пробыл на этой должности до 2025 года.

Период его работы сопровождался несколькими громкими скандалами. В 2020 году НКРЭКП обращалась в Государственное бюро расследований по поводу незаконного влияния на деятельность регулятора со стороны группы народных депутатов — СМИ писали о парламентариях от партии "Батькивщина" Алексее Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волинца. В комиссии связывали давление с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК.

В следующем году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд протоколы в отношении Тарасюка и еще четырех членов НКРЭКП — за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в связи с голосованием за собственное премирование. В январе 2022 года издание "Слово и дело" сообщало, что суд решил вернуть эти протоколы, хотя в НАЗК такую информацию опровергали. Окончательного судебного решения, которое устанавливало бы факт нарушения, в открытом доступе не было.

Ранее сообщалось, что украинцы могут получать вознаграждение за перенос потребления электроэнергии с пиковых часов на менее загруженные. Проект таких изменений одобрила НКРЭКП, однако ни форма выплат, ни их размер пока не определены — эксперты предполагают как зональные тарифы, так и денежный кэшбэк.

Также сообщалось, что комиссия утвердила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии более чем на 20 %. На рядовых потребителей такое повышение сказывается не напрямую, а опосредованно.