Платить ночью вдвое меньше за свет: как может работать вознаграждение за экономию электроэнергии

Украинцы могут получать вознаграждение за перенос потребления электроэнергии с пиковых часов на менее загруженные. Проект таких изменений одобрила НКРЭКП, однако ни форма выплат, ни их размер пока не определены — эксперты предполагают как зонные тарифы, так и денежный кэшбэк.

Потребители, которые будут переносить потребление электроэнергии с часов пиковой нагрузки на менее загруженные периоды, смогут получать за это вознаграждение. Проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По сообщению регулятора, эти изменения призваны внедрить европейские механизмы управления спросом и расширить возможности потребителей получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии. Правила будут действовать как для бизнеса, так и для домохозяйств, а конкретная форма вознаграждения в документе не прописана — она будет определяться условиями договора.

Видео дня

В НКРЭКП поясняют, что механизм будет действовать через агрегаторов — участников рынка, которые объединяют возможности отдельных потребителей для управления спросом. При этом менять поставщика не придется, ведь у клиента будет два отдельных договора – с электропоставщиком на поставку энергии и с агрегатором на участие в управлении спросом и получение вознаграждения.

Сам подход, по замыслу регулирующего органа, призван снизить нагрузку в часы пиковой нагрузки, более эффективно задействовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением.

Опрошенные УНИАН специалисты считают, что под этим словом скрываются, прежде всего, новые способы экономии. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предполагает, что речь идет о трехзонных счетчиках, которые фиксируют потребление в зависимости от времени суток и позволяют стимулировать ночное использование энергии бытовыми потребителями. По его условным расчетам, вместо единой цены 4,32 грн за киловатт-час в течение суток могли бы действовать три разных тарифа: примерно 8 гривен в часы пиковой нагрузки, 4 гривны днем и 2 гривны ночью. Эксперт подчеркивает, что эти цифры носят чисто ориентировочный характер.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также считает тарифы, привязанные ко времени потребления, наиболее логичным решением: люди платили бы меньше в непиковые часы и больше в пиковые. В то же время он сомневается, что власти пойдут на это, ведь оппоненты сразу назовут такой шаг повышением тарифов, а это угрожает рейтингам. Именно поэтому, по его мнению, ищут способ стимулировать потребителей, не затрагивая действующие цены.

Один из вариантов — денежная выплата по принципу уже знакомого украинцам кэшбэка. Омельченко приводит пример: если домохозяйство потребляет в зимний пик с 17:00 до 23:00 менее условных 50 киловатт-часов, оно могло бы получить 200 или 300 гривен.

Выплаты, по его предположению, могли бы осуществляться через цифровые сервисы, в частности "Дию". Однако как это будет реализовано с технической точки зрения, пока неясно, а условия и размер вознаграждения неизвестны.

Ранее сообщалось, что владельцы генерирующих установок могут получать оплату за поддержание энергосистемы, предоставляя вспомогательную услугу по обеспечению резервов замещения. Её закупает НЭК "Укрэнерго" через аукционы, и в компании рассчитывают, что это позволит эффективнее использовать имеющиеся мощности и одновременно приносить владельцам доход.

Также сообщалось, что правительство предусмотрело сценарии чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоями не только с электричеством, но и с отоплением, водоснабжением, транспортом, канализацией и другими элементами инфраструктуры. Соответствующие положения содержатся в постановлении Кабинета министров от 16 октября.