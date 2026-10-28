Платити вночі вдвічі менше за світло: як може працювати винагорода за економію електроенергії

Українці можуть отримувати винагороду за перенесення споживання електроенергії з пікових годин на менш завантажені. Проєкт таких змін схвалила НКРЕКП, проте ні форма виплат, ні їхній розмір поки не визначені – експерти припускають і зонні тарифи, і грошовий кешбек.

Споживачі, які переноситимуть використання електроенергії з годин пікового навантаження на спокійніші періоди, зможуть отримувати за це винагороду. Проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії схвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

За повідомленням регулятора, зміни мають упровадити європейські механізми управління попитом і розширити можливості споживачів отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії. Правила діятимуть і для бізнесу, і для домогосподарств, а конкретну форму винагороди в документі не прописано – її визначатимуть умови договору.

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У НКРЕКП пояснюють, що механізм діятиме через агрегаторів – учасників ринку, які об'єднують можливості окремих споживачів для управління попитом. Постачальника при цьому змінювати не доведеться, адже у клієнта буде два окремі договори – з електропостачальником на постачання енергії та з агрегатором на участь в управлінні попитом і отримання винагороди.

Сам підхід, за задумом регулятора, має зменшити навантаження в пікові години, ефективніше задіяти наявні потужності й утримувати баланс між виробництвом і споживанням.

Опитані УНІАН фахівці вважають, що під цим словом ховаються насамперед нові способи економії. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев припускає, що йдеться про тризонні лічильники, які фіксують споживання залежно від часу доби й дають змогу стимулювати нічне використання енергії побутовими споживачами. За його умовним розрахунком, замість єдиної ціни 4,32 грн за кіловат-годину впродовж доби могли б діяти три різні тарифи: приблизно 8 гривень у пікові години, 4 гривні вдень і 2 гривні вночі. Експерт підкреслює, що ці цифри суто орієнтовні.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає тарифи, привʼязані до часу споживання, найлогічнішим рішенням: люди платили б менше в непікові години й більше в пікові. Водночас він сумнівається, що влада на це піде, адже опоненти одразу назвуть такий крок підвищенням тарифів, а це загрожує рейтингам. Саме тому, на його думку, шукають спосіб заохотити споживачів, не чіпаючи чинних цін.

Один із варіантів – грошова виплата за принципом уже знайомого українцям кешбеку. Омельченко наводить приклад: якщо домогосподарство споживає в зимовий пік з 17:00 до 23:00 менше ніж умовні 50 кіловат-годин, воно могло б отримати 200 або 300 гривень.

Виплати, за його припущенням, могли б проходити через цифрові сервіси, зокрема "Дію". Проте як це реалізують технічно, поки незрозуміло, а умови та розмір винагороди невідомі.

Раніше повідомлялося, що власники генеруючих установок можуть отримувати оплату за підтримку енергосистеми, надаючи допоміжну послугу із забезпечення резервів заміщення. Її закуповує НЕК "Укренерго" через аукціони, і в компанії розраховують, що це дасть змогу ефективніше використовувати наявні потужності та водночас приносити власникам дохід.

Також повідомлялося, що уряд передбачив сценарії надзвичайних ситуацій, пов'язаних з перебоями не лише зі світлом, а й із теплом, водою, транспортом, каналізацією та іншими елементами інфраструктури. Відповідні положення містить постанова Кабінету міністрів від 16 жовтня.