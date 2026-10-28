Помер ексочільник НКРЕКП Валерій Тарасюк, який двічі керував регулятором: причини смерті невідомі

Валерій Тарасюк, який двічі очолював НКРЕКП і працював членом регулятора, помер. У комісії причини смерті не уточнили. За даними медіа, йдеться про дорожньо-транспортну пригоду. Офіційного підтвердження цієї версії немає.

Помер Валерій Тарасюк, який у різні роки очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і працював її членом. Про це повідомили в самій НКРЕКП.

Причину смерті в комісії не уточнили, назвавши те, що сталося, трагічною загибеллю, коли "раптово обривається людське життя". "Інтерфакс-Україна" з посиланням на аналітичний портал "Енергореформа" пише, що причиною стала дорожньо-транспортна пригода, однак офіційного підтвердження цієї версії поки немає.

Колеги описали Тарасюка не лише як досвідченого керівника й фахівця, а й як "колегу, людину зі своїм характером, переконаннями, принципами" та "людину, яку знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися".

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"Валерій Володимирович присвятив значну частину свого професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП, працював членом Комісії, був безпосередньо причетний до важливих рішень і змін у сфері енергетики. Сьогодні всі професійні здобутки відходять на другий план. Залишається біль втрати", – йдеться в заяві колективу.

Що відомо про Валерія Тарасюка

Тарасюк народився 1976 року на Миколаївщині, у 1998-му закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На державній службі він працював із 2014 року.

Членом регулятора Тарасюк був у 2014–2016 роках, посаду голови НКРЕКП обіймав із 2019-го по 2022-й, а у 2024 році повернувся до керівництва комісією та пробув на посаді до 2025 року..

Період його роботи супроводжувався кількома резонансними історіями. У 2020 році НКРЕКП зверталася до Державного бюро розслідувань щодо незаконного впливу на діяльність регулятора з боку групи народних депутатів – медіа писали про парламентарів від "Батьківщини" Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка та Михайла Волинця. У комісії пов'язували тиск із лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК.

Наступного року Національне агентство з питань запобігання корупції склало та надіслало до суду протоколи на Тарасюка й ще чотирьох членів НКРЕКП – за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів через голосування за власне преміювання. У січні 2022-го видання "Слово і діло" повідомляло, що суд вирішив повернути ці протоколи, хоча в НАЗК таку інформацію заперечували. Остаточного судового рішення, яке встановлювало б порушення, в публічному доступі не було.

Раніше повідомлялося, що українці можуть отримувати винагороду за перенесення споживання електроенергії з пікових годин на менш завантажені. Проєкт таких змін схвалила НКРЕКП, проте ні форма виплат, ні їхній розмір поки не визначені – експерти припускають і зонні тарифи, і грошовий кешбек.

Також повідомлялося, що комісія затверджувала проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії більш ніж на 20%. На пересічних споживачів таке зростання впливає не напряму, а опосередковано.